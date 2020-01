Quaestor

Brókerbotrány - Újabb 130 tárgyalási napot tűzött ki a Fővárosi Törvényszék

Újabb, közel 130 tárgyalási napot tűzött ki a Fővárosi Törvényszék a Quaestor-ügyben a január eleje és július 15. közötti időszakban az eddig megtartott több mint 200 tárgyalási napot követően. 2020.01.20 MTI

A törvényszék közleménye szerint a csalás bűntettével és más bűncselekményekben bűnszervezet felépítésével és működtetésével is vádolt T. Cs. és társai ellen indult - bonyolult pénzügyi, valamint informatikai kérdéseket is felvető - büntetőügyben a bizonyítási eljárás igen feszített ütemben, a hét minden napján folytatódik.



A Fővárosi Törvényszék emellett soron kívül rendelkezett az ősz folyamán elfogultságot jelentő igazságügyi könyv-, pénz-, tőkepiaci szakértő helyett újabb szakértő kirendeléséről is, de mind a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Adó- és Könyvszakértői Intézet, mind pedig a Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület elhárította a bírósági megkeresést. A törvényszék a szakértői vélemény mielőbbi elkészítése érdekében szükséges újabb intézkedéseket szintén soron kívül megtette.



A hétfőtől péntekig, szinte minden napra kitűzött ügyben a bizonyítási eljárás további tanúkihallgatásokkal és szakértők meghallgatásával folytatódik - írták.



A jegybank 2015. március 10-én részlegesen felfüggesztette a Quaestor Értékpapír Zrt. tevékenységi engedélyét és felügyeleti biztost rendelt ki céghez a társaságnál észlelt szabálytalanságok miatt. Előző este a Quaestor-csoport kötvénykibocsátó cége, a Quaestor Financial Hrurira Kft. öncsődöt jelentett. A jegybank vizsgálata szerint a Quaestor Hruria Kft. 210 milliárd forint vállalati kötvényt bocsátott ki, ebből 150 milliárd forint fiktív kötvénykibocsátás lehet. A kötvényeket a csoport értékpapír-kereskedő cége forgalmazta.



A Quaestor-ügyben a nyomozás 2015. március 11-én indult el, a Nemzeti Nyomozó Iroda március 26-án három embert gyanúsítottként hallgatott ki, majd őrizetbe vette őket üzletszerűen elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt.