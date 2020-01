Közvélmény-kutatás

Nézőpont: a magyarok 57 százaléka szerint jól alakult az ország számára a tavalyi év

A magyarok 57 százaléka szerint jól alakult az ország számára a 2019-es év, 55 százalék szerint pedig a gazdasági helyzet is javult - állapította meg a Nézőpont Intézet a legfrissebb közvélemény-kutatásában, amelynek részleteit csütörtökön közölték az MTI-vel.



A kutatás - amit 2019. december 4-e és 6-a között készítettek 1000 ember telefonos megkérdezésével - szerint a fiatalok (18-29 évesek) 56, míg a 60 évnél idősebbek 58 százaléka gondolta azt, hogy Magyarország számára összességében jól alakult az elmúlt esztendő.



Minden vizsgált társadalmi csoportban többségben voltak azok, akik szerint javult a gazdasági helyzet 2019-ben az országban. Abszolút többségben voltak a férfiak (63 százalék) és a 60 évnél idősebbek (62 százalék) körében, illetve relatív többségben voltak a nők (48 százalék), valamint a fiatal, 18-29 évesek (49 százalék) között. A gazdasági teljesítménnyel nem elégedettek aránya a nőknél 42, a fiataloknál 41 százalék volt, míg a 60 évnél idősebbeknél 31, a férfiaknál pedig 28 százalék.



A Magyar Nemzet számára készített kutatás szerint a magyarok 54 százaléka úgy gondolja, hogy 2020 összességében jól fog alakulni Magyarország számára. A válaszadók 55 százaléka szerint javulni fog 2020-ban az ország gazdasági helyzete is. A legbizakodóbb korcsoportot a fiatalok (18-29 évesek) jelentik, ugyanis mintegy kétharmaduk (65 százalék) szerint összességében jól fog alakulni a következő év. Gazdasági szempontból ugyancsak 65 százalékuk erre számít.



A 2020-as év a magyarok 34 százaléka szerint még a 2019-es évnél is jobb lesz, és mindössze a megkérdezettek 19 százaléka gondolta azt, hogy rosszabbul fog alakulni - közölte kutatási eredményei alapján a Nézőpont.