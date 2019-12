Állatok

Nébih: már a petárdázás előtt érdemes nyugtatót kérni az állatoknak

A túlérzékeny, különösen félős "házi kedvencek" esetében már a szilveszteri petárdázás előtt érdemes állatorvoshoz fordulni, aki nyugtatót írhat fel számukra - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn az MTI-vel.



Az év vége a petárdák, tűzijátékok főszezonja, ilyenkor különösen fontossá válik a kutyatartó gazdák előrelátása és felkészültsége - írta a Nébih.



Célszerű ellenőrizni például, hogy a kutyába beültetett mikrochip regisztrációja is sikeresen megtörtént-e, ami a Nébih honlapján található nyilvános kereső alkalmazás használatával egyszerűen megtehető.



Ez nagyon fontos, mert a regisztrálatlan chiphez nem köthető adat, így a megtalált állatot sem tudják visszajuttatni gazdájához. Hasznos az is, ha az állat nyakörvére a gazda nevével és telefonszámával, esetleg lakcímével ellátott biléta is kerül - tették hozzá.



Ha az állat eltűnt, a gazdák legtöbbször a közösségi oldalakon és fórumokon tesznek közzé figyelemfelhívó bejegyzéseket. Emellett azonban ilyenkor célszerű megkérni a kutya állatorvosát, hogy az eb-adatbázisban a kutya adatlapjára megjegyzésként vezesse fel az "Eltűnt" bejegyzést.



A közterületen kóborló ebeket az önkormányzatok által megbízott gyepmesterek fogják be, ezért eltűnés esetén érdemes felkeresni a közeli ebrendészeti telepeket is.



A chippel ellátott, elkóborolt kutyák hazajutását ma már az ország több mint 200 pontján segíti a Vigyél Haza Alapítvány Nébih által is támogatott mikrochip-leolvasó hálózata. A figyelemfelkeltő matricával megjelölt kutyabarát helyeken, ingyenesen elérhető eszközök segítségével, könnyedén leolvasható az állat mikrochipjének száma. Ez alapján a programban résztvevő önkéntes állatorvosok kikeresik a kutya adatait, majd felveszik a kapcsolatot a gazdájával - áll a közleményben.