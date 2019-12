Családpolitika

NOE: a négygyermekes anyák szja-mentessége évi 500-600 ezer forintot hagy a családoknál

A legalább négygyermekes édesanyák szja-mentessége az átlagkeresetet alapul véve évi 500-600 ezer forintos többletforrást is jelenthet a családoknak. 2019.12.28 19:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A legalább négygyermekes anyák január elsején életbe lépő szja-mentessége az átlagkeresetet alapul véve évi 500-600 ezer forintot hagy az érintett családoknál - mondta Kutassy Jenő, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnökhelyettese szombaton az M1 aktuális csatornán.



A műsorban elhangzott, hogy eddig csaknem százezer család igényelte a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását. Január elsején pedig életbe lép a nagyszülői gyed és a legalább négygyermekes édesanyák szja-mentessége.



Kutassy Jenő hangsúlyozta, hogy a kormány családvédelmi intézkedései segítenek leküzdeni a gyermekvállalás "anyagi és gondolkodásmódbeli akadályait" is. A légnépszerűbb támogatási formák között a családi otthonteremtési kedvezményt (csok), a babaváró kölcsönt és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását emelte ki.



Közölte, a nagyszülői gyed a szülők munkába állását is támogatja. A NOE elnökhelyettesének álláspontja szerint ennek a lehetőségnek a szülők és a nagyszülők is örülnek.



A legalább négygyermekes édesanyák szja-mentessége az átlagkeresetet alapul véve évi 500-600 ezer forintos többletforrást is jelenthet a családoknak - ismertette Kutassy Jenő.