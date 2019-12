Bántalmazás

Levelet írt Varga Juditnak a Bujákon brutálisan összevert édesanya

A 168 Óra által közölt írásban a nő többek közt azt írta: "Ma Magyarországon olyan, mintha az agressziót díjaznák. Áldozat- és tanúvédelem járna, de semmit nem kapok."



A levélben ezen kívül Orosz Bernadett arra is kitért, hogy érti, hogy "a legkisebb ellenállás mindig a védtelen, önálló jogállással még nem rendelkező gyermek, majd a bántalmazott és megfélemlített anya”.



"Személyes tapasztalatom szerint, intézményesített bántalmazás és semmittevés, áldozathibáztatás van Magyarországon. Miért nem biztosítják az alapvető jogaimat? Miért nem néznek embernek? Azonban európai uniós állampolgár is vagyok, akinek jogai vannak, ha erőszakos bűncselekmény áldozata lett” – írta Orosz Bernadett, aki azt kérdezte, miért nem működik hazánkban ez a jogvédelem, hiszen nem járnak neki azok az Alaptörvényben biztosított jogok.



A nő úgy érzi, akkor kapta a legnagyobb ütést, amikor nem védte meg őt a rendőrség, "pedig az Alaptörvény 46. cikk 1. pontja alapján a rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a közrend védelme, és a 46. cikk 2. pontja szerint a rendőrség működését a kormány irányítja”.



Ezen kívül kiemelte, hogy tettenérés történt az ellene elkövetett bűncselekmény során, az elkövető pedig egy jól képzett katona, akit eddig nem szankcionáltak és nem helyezték előzetes letartóztatásba.



"Az elmúlt hónapok súlyos tragédiái megmutatták, hogy milyen mértékű probléma a családon belüli erőszak Magyarországon. Legszörnyűbb, hogy megfelelő védelem hiányában nem csak tőlem akarják a reményt és a biztonságos élethez való jogot elvenni, hanem az összes Magyarországon élő embertől. Mi kell Önnek ahhoz, hogy végre belássa, Magyarországon nem kapják meg az erőszak áldozatai a nekik járó megfelelő védelmet? Még több értelmetlen halál? Még több áldozat? Még több árván maradt sérült gyermek? Még több halott gyermekét gyászoló édesanya? Nem ugrott még meg eléggé a statisztika?" – tette fel a kérdést a miniszternek Orosz Bernadett, aki kérte Varga Juditot, hogy a győri gyermekgyilkossághoz hasonlóan azonnal rendeljen el vizsgálatot az ő ügyében is.

A levelet elküldte Orbán Viktor miniszterelnöknek, Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, Dobrev Klára alelnöknek, Evelyn Regner és Katarina Barley EP-képviselőknek, Gurmai Zita országgyűlési képviselőnek, Karácsony Gergely főpolgármesternek és Varga Andrea miskolci alpolgármesternek is.