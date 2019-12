Jogalkotás

Áder elrendelte az új tb-törvény kihirdetését

Az Országgyűlés december 11-én fogadta el a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvényt. Az elmúlt napokban élénk vita alakult ki az új rendelkezések társadalmi hatásáról - olvasható a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján szerdán megjelent közleményben.



Néhányan azt vizionálták, hogy 700 000 ember "eshet ki" az egészségügyi ellátó rendszerből.



"Mi az igazság? Az új szabályozás alapján - úgy, mint eddig - teljes körű természetbeni egészségügyi ellátásra jogosult minden kiskorú, minden tanuló, minden nyugdíjas és minden biztosított munkavállaló" - írta az államfő. A hatályos törvények ma is biztosítják a szociálisan rászorultak, hajléktalanok egészségügyi ellátását. Ezen a most elfogadott törvény nem változtatott.



A törvénymódosítás nem érinti a sürgősségi ellátást és a mentést. Erre továbbra is - úgy, mint eddig - mindenki jogosult marad.



Miért indokolt a törvénymódosítás? - teszi fel a kérdést Áder János. Az elmúlt időben jelentősen nőtt azoknak a száma, akik - közülük nem kevesen szándékosan - nem fizettek egészségügyi szolgáltatási járulékot. De az egészségügyi szolgáltatást igénybe vették. Ez igazságtalan és méltatlan a járulékot becsületesen fizető honfitársainkkal szemben - fogalmazott.



Ezért az új törvény úgy rendelkezik, hogy azok a személyek - és csak azok -, akik a jövőben szándékosan nem fizetnek egészségügyi szolgáltatási járulékot, az egészségügyi szolgáltatást csak akkor vehetik igénybe, ha tartozásukat rendezték. Ugyanakkor a sürgősségi ellátásra a tartozásukat még ki nem fizető polgárok is jogosultak.



"Néhányan azt mondták a törvényről, hogy szégyenteljes. A törvény alapos áttanulmányozása után kijelenthetem, hogy nem a törvény szégyenteljes, hanem azok magatartása, akik - különösen advent idején - indokolatlanul keltenek félelmet az emberekben" - fogalmaz az államfő, aki közleményét úgy zárta: "mindezekre tekintettel a mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését".