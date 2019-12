Ünnep

Megkezdődött az Országházi Gyermekkarácsony

Mintegy nyolcszáz hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő általános iskolás gyermeket hívtak meg Magyarországról és határon túli, magyarok lakta településekről. 2019.12.14 14:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Kovács Tamás

Megkezdődött szombaton az Országházi Gyermekkarácsony, amelyre az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) közös szervezésében mintegy nyolcszáz hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő általános iskolás gyermeket hívtak meg Magyarországról és határon túli, magyarok lakta településekről.



A Parlament épületében Kövér László, az Országgyűlés elnöke fogadta a gyerekeket és átadta képviselőjüknek az Országház kulcsát, hogy birtokba vehessék az épületet.



A karácsonyi programok megkezdése előtt a házelnök a résztvevőket köszöntve elmondta: az ünnepségre mintegy nyolcszázan érkeztek 147 anyaországi és 45 határon túli településről, de nemcsak a Kárpát-medence magyarlakta településeiről, hanem Moldvából is jöttek magyar gyerekek.



"Hazajöttetek, hiszen ez nemcsak az Országgyűlés otthona, nemcsak a törvényhozás háza, hanem a nemzet háza is" - mondta Kövér László, hozzátéve: ez a ház önmagában kifejezi az együvé tartozásunkat, hiszen amikor épült, mindazok a települések, ahonnan a gyerekek érkeztek, egy ország részei voltak, felmenőik hozzájárultak az épület megalkotásához.

MTI/Kovács Tamás

Mint mondta, a gyerekek jelentik a nemzet, az ország jövőjét, ez a ház pedig a múltját, amelyet most a játék, a szórakozás közben meg tudnak csodálni. "A Szent Korona közelségében érezzétek meg az együvé tartozás örömét" - tette hozzá.



A házelnök arra kérte a gyerekeket, hogy vigyék haza a mai nap élményeit és őrizzék meg hosszú ideig. Mint mondta, rajtuk keresztül minden magyar gyermeknek át tudják adni jókívánságaikat.



Az egész házat betöltő programkínálatban többek között népszerű művészek, előadók karácsonyi műsora szerepel. A gyerekek különböző interaktív programokon vehetnek részt, találkozhatnak neves sportolókkal és zenészekkel, idegenvezetőkkel tekinthetik meg az Országház nevezetességeit és a díszőrségváltást. A programban a Madách Táncművészeti Iskola növendékeinek fellépése, Fábián Éva, Varga Szabolcs, valamint Bittera Sophie Iman műsor szerepel. A fellépők között van Kautzky Armand és Király Viktor is. A rendezvény végén csíkszentdomokosi gyerekek énekszóval köszönnek el a résztvevőktől.



A négyórás program, amelyet arcfestés, lufihajtogatás, buborékfújás is színesít, összesen nyolc helyszínen zajlik, a rendezvényt ajándékok átadása zárja Kövér László házelnök és Edvi Péter, az NGYSZ elnöke részvételével.