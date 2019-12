Egészségügy

Szétválasztott bangladesi ikrek - Áder vendégül látta az orvosi csapat vezetőit, tagjait és segítőit

Ismét kalapot emelhetünk a magyar orvosok felkészültsége, élenjáró szakértelme és újszerű megoldásokra képes hozzáértése előtt - mondta a köztársasági elnök szerdán Budapesten, a Sándor-palotában, ahol tiszteletvacsorán látta vendégül a fejénél összenőtt bangladesi sziámi ikerpár szétválasztásában dolgozó orvosi csapat vezetőit, tagjait és segítőit.



Áder János köszöntőjében kijelentette: a műtét elmélete és gyakorlata, a megalapozó kezelések és beavatkozások sora mind azt mutatta meg, hogy példátlanul nehéz feladatra vállalkoztak a szakemberek.



Bátorságukat tudásukra, korábbi teljesítményükre és arra a bizonyosságra alapozhatták, hogy nincsenek egyedül, lesznek társaik a munkában, mert vannak tehetséges magyar egészségügyi szakemberek, akik bárhol a világban megállják a helyüket - mondta a köztársasági elnök.



Idézte Korányi Sándort, a magyar orvoslás történetének egyik iskolateremtő egyéniségét, aki száz éve egy ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy az orvostudományban egyetlen igazság van, a tudásnak és az emberszeretetnek az igazsága. "Tudás és szeretet, szellem és lélek. Együtt ad értelmet a mindennapok küzdelmeinek" - hangoztatta Áder János.



Azt mondta, hogy feleségével, Herczegh Anitával együtt azért hívta meg a szakembereket a Sándor-palotába, hogy kifejezze tiszteletét a munkájuk iránt, nagyrabecsülését a teljesítményükért. Magyarország minden polgára büszke lehet önökre, tudásukra és emberségükre - fogalmazott.



Úgy vélekedett, hogy a tudás és az áhítat sosem hiányzott a sziámi ikrek szétválasztása során.



Ami az elmúlt 23 hónap 55 ezer munkaórájában történt, ismét megmutatta, hogy nagy tudású orvosaink és szakápolóink vannak, akik nem csupán képesek követni a tudomány fejlődését, nem csupán naprakészek a legújabb technológiák és terápiák ügyében, de ha kell, új utakat is nyitnak - jelentette ki Áder János. Csak az utóbbi néhány évben ez már a sokadik alkalom, hogy büszkék lehetünk a magyar orvosok és kutatók itthon és külföldön elért világraszóló eredményeire - tette hozzá.

Az államfő felhívta a figyelmet arra az új kockázatbecslő eljárásra, amellyel a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika orvosai nagy pontossággal előre tudják jelezni a szívinfarktust. Roska Botondnak, a Magyar Szent István-rend idei kitüntetettjének köszönhetően pedig hamarosan látássérült emberek sokasága kaphatja vissza szemének fényérzékenységét, így a szeme világát - mondta a köztársasági elnök.



Áder János jelezte azt is, hogy Kelet-Közép-Európában elsőként Magyarországon, Budapesten nyílt olyan egyedülálló egészségügyi oktató- és kutatóintézet, ahol vágás nélküli műtéti technikákat tanítanak és alkalmaznak. Megtörtént az első magyarországi tüdőátültetés is, valamint behelyezték az első szívizom-erősítő pacemakert - sorolta az államfő.



A fejüknél összenőtt hároméves kislányokat 33 órás maratoni műtéttel választotta szét a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvosi csapata augusztus 1-jén és 2-án a bangladesi fővárosban, Dakkában.



Az egyik gyerek, Rabia már az operáció utáni ötödik napon magához tért, fejlődik, beszél és játszik. Rukiánál azonban nagyjából egy hónappal a műtét után súlyos agyi bevérzés lépett fel, aminek oka a korábban eredményesen kezelt fertőzéses szövődmények visszatérése miatti véralvadási zavar volt. Ennek következtében állapota jelentősen romlott, októberben ugyanakkor ő is elhagyhatta az intenzív osztályt, és a javulás jeleit mutatja. Felépülésének várható mértékéről azonban továbbra sem lehet felelős nyilatkozatot tenni - írta az alapítvány december elején.



A teljes egészében magyar tervezésű és kivitelezésű műtétsorozat első fázisa a közös agyi fő szállítóérszakasz szétválasztása volt érpályán belüli módszerrel. Ezt Hudák István idegsebész vezetésével végezték tavaly Dakkában.



A második fázis, a speciális, magyar tervezésű szövettágító implantátumrendszer beültetése és fél évig tartó fokozatos tágítása Budapesten zajlott Pataki Gergely plasztikai sebész irányításával.



Az augusztus eleji végső szétválasztás a műtétsorozat harmadik szakasza volt Csókay András idegsebész vezetésével. Fontos szerepet kapott benne Valálik István idegsebész, az aneszteziológiai és intenzív terápiás szakmai vezető pedig Csapody Marcell volt.



A most zajló negyedik szakasz rehabilitációt, valamint koponyarekonstrukciós műtéteket jelent Pataki Gergely és Csókay András irányításával. A következő beavatkozás a jövő év első negyedében várható.



A tiszteletvacsorák hagyományát Áder János azzal a szándékkal teremtette meg, hogy időről időre felhívja a figyelmet a Magyarország hírnevét öregbítő kiemelkedő teljesítményekre.