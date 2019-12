Kormány

Megszólalt lánya helyettes államtitkári kinevezéséről, a 90-es évek popsztárja, Mr. Rick

A 22 éves Rácz Zsófia, Mr. Rick lánya lett az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára. 2019.12.05 15:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mint arról a ma.hu is beszámolt, 22 éves joghallgató lett a család- és ifjúságügyért felelős helyettes államtitkár.



Rácz Zsófiát a Facebook-oldalán mutatta be Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.



Rácz előtt azután nyílt meg az út a helyettes államtitkári poszt előtt, hogy elődjét, Illés Boglárkát a hétvégén a Fidelitas élére választották.



Mint kiderült, Rácz Zsófia édesapja Rácz Erik, ismertebb nevén Mr. Rick, aki a 90-es évek egyik nagy magyar popsztárja volt.



"Egyszerre éreztem mámoros büszkeséget és féltő szorongást, amikor Zsófi felhívott minket Washingtonból, hogy közölje a fantasztikus hírt, de benne is hasonló érzelmek kavarogtak” – mondta a Blikknek Rácz Erik. Aztán arról is beszélt, hogy mennyire sajnálja, amiért Magyarországon a nemtelen becsmérlést nem lehet száműzni a politikai kultúrából. "Ettől egyetlen szülő sem tudja megóvni a politikai pályára lépő gyermekét. Szerencsére Zsófi annyira nem görcsöl emiatt, mint én” – magyarázta, hozzátéve, hogy a kinevezés a lányát is meglepte.

Kapcsolódó írások: 22 éves egyetemistát neveznek ki helyettes államtitkárnak