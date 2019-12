Időjárás

M1: felkészültek a télre a hajléktalanellátó intézmények

Felkészültek a télre a hajléktalanellátó intézmények, országszerte több mint 20 ezer férőhely áll rendelkezésre - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerda esti Híradójában.



Pálinkás Péter, a Máltai Szeretetszolgálat gondozója elmondta, hogy az elmúlt napokban a bejelentések száma megnőtt. Hozzátette: kollégái folyamatosan látogatják az ismert helyeket és a bejelentett helyszíneket.



Igyekeznek a hajléktalanokat meleg, védett helyre vinni - tette hozzá.



Mint elhangzott, a hajléktalanokat többek között a krisztinavárosi hajléktalanellátóban is várják, ahol teljes ellátást kapnak, ételt, tiszta ruhát, gyógyszert is.



Aba Botond Csaba, a Krisztinavárosi Hajléktalan Centrum intézményvezetője kiemelte: férőhely hiányában senkit nem utasítanak el.



Ha kell irodákat, közösségi termeket alakítanak át - tette hozzá.



December elsejével a XI. kerületben megnyitottak egy 100 férőhelyes krízishelyet is - közölte.