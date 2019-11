Önkormányzat 2019

Jogerős a várföldei választás eredménye

A Kúria érdemi vizsgálat nélkül elutasította a várföldei önkormányzati választással kapcsolatos jogorvoslati kérelmet, így jogerőre emelkedett a területi választási bizottság döntése, amely megállapította a Zala megyei településen a választás eredményét. 2019.11.28 12:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ügy előzménye, hogy Várföldén a helyi választási bizottság (hvb) a november 10-ei megismételt szavazás után sem hirdetett eredményt, mert úgy ítélte meg, ismét sok "idegen" vett részt a szavazásban. Az egyik polgármesterjelölt, Tóth Árpád azonban a megyei területi választási bizottsághoz (tvb) fordult, mert a hvb nem állapította meg a választás eredményét.



A tvb szerint a hvb jogszabálysértést követett el. A tvb egyúttal megállapította a választás eredményét is, a megválasztott polgármester 96 érvényes szavazattal Tóth Árpád független jelölt lett. A képviselő-testületbe bekerült négy független jelöltet is megnevezte a bizottság; egy esetben szavazategyenlőség miatt sorsolással döntött a képviselő személyéről.



A tvb határozata ellen jogorvoslatot nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB), amely a múlt héten arra jutott, hogy jogszerűen állapította meg a tvb a megismételt választás eredményét. Az NVB szerint nem volt mérlegelési joga a hvb-nek, hogy megállapítja-e az eredményt.



Az NVB határozata ellen a másik polgármester-jelölt, Szörcsökné Horváth Mária fordult - az ügyben érintett természetes személyként - a Kúriához felülvizsgálati kérelemmel, mivel szerinte a megismételt választás is jogszabálysértő volt a papíron "betelepített" lakosok miatt.



A Kúria csütörtöki végzésében érdemi vizsgálat nélkül elutasította a felülvizsgálati kérelmet, arra hivatkozva, hogy a beadványozó "nem tárta fel, hogy természetes személyi minőségében mennyiben sérül joga, jogos érdeke, jogi helyzete", vagyis nem bizonyította érintettségét.



A Kúria végzése jogerős, ezzel az utolsó jogorvoslati eljárás is lezárult az október 13-ai önkormányzati választás után, vagyis minden eredmény jogerős.