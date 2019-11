Önkormányzat 2019

Tíz településen ismétlik meg a választást szabálytalanságok miatt

Tíz településen ismétlik lesz megismételt önkormányzati választás vasárnap választási bizottsági vagy bírósági döntés alapján, egyebek mellett pénzfelajánlások, szabálytalan lakcímlétesítések, valamint a mozgóurnás szavazás szabályainak megsértése miatt. 2019.11.09 08:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Jászberényben azért kell megismételni a polgármester-választást, mert a területi választási bizottság megállapította: idegenek mentek be a szavazókörökbe, a szavazatszámláló bizottsági tagok "kontrollálatlanul mozogtak", a szavazási szándékot torzító pénzfelajánlások történtek, ezek pedig befolyásolták a választás eredményét. Négy hete négy jelölt indult a polgármesteri posztért: Budai Lóránt (Közösen Jászberényért Egyesület), Szabó Tamás (Fidesz-KDNP), Magyar Levente (független) és Dobrosi Péter (Mi Hazánk Mozgalom), a legtöbb voksot Budai Lóránt kapta. Vasárnap minden jelölt újra indul.



A Somogy megyei Kisberényben azért kell megismételni a polgármester- és képviselő-választást, mert a helyi választási bizottság megállapította: a település induló névjegyzékében 128 helybéli szerepelt, ez a választást közvetlenül megelőző három hétben 252-re emelkedett, ami súlyosan sérti a választás tisztaságának alapelvét és a helyiek jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorláshoz fűződő jogát. A területi választási iroda vezetője még a voksolás előtt rendőrségi feljelentést tett az ügyben, jelenleg is tart a közokirat-hamisítás miatt indult büntetőeljárás. Október 13-án a négy önkormányzati képviselői tisztségért 11-en indultak, a polgármesteri tisztségért pedig hárman: Baloghné Varga Zsanett (független), Horváth Krisztián (Fidesz-KDNP) és Németh Sándorné (független), a mandátumot akkor Baloghné Varga Zsanett nyerte. Vasárnap minden jelölt újra indul.



A Baranya megyei Pettenden is azért kell megismételni a polgármester-választást, a képviselő-választást és a roma települési nemzetiségi önkormányzati választást, mert a területi választási bizottság megállapította: rövid idő alatt 103-ról 211-re nőtt a névjegyzékben szereplők száma, az újonnan bejelentkezők szavazatai pedig befolyásolták a választási eredményeket. Október 13-án a négy képviselői helyért 13 jelölt indult, a polgármesteri tisztségért pedig két független: Lakatos Sándor és Simon Sándor, a mandátumot Simon Sándor nyerte. A vasárnapi voksolásra három egyéni listás jelölt és egy roma nemzetiségi jelölt lépett vissza.



A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán ugyancsak a választásra jogosultak számának irreális növekedése miatt tartanak megismételt szavazást: a helyi választási bizottság megállapította, hogy a településen 27-ről rövid idő alatt 98-ra emelkedett a névjegyzékben szereplők száma, a betelepülők pedig jogszerűtlenül jelentkeztek be a településre. A szabálytalanságok miatt itt nem is állapított meg eredményt a helyi választási bizottság.

A Zala megyei Várföldén szintén a tömeges lakcímbejelentés miatt kell megismételni a polgármester- és képviselő-választás szavazását. A Pécsi Ítélőtábla szerint befolyásolta a választás eredményét, hogy a településen 157-ről rövid idő alatt 239-re emelkedett a választópolgárok száma. A választás rendje elleni bűncselekmény miatt rendőrségi eljárás is indult. Október 13-án a négy képviselői helyért tíz jelölt indult, a polgármesteri posztért pedig két független jelölt: Szörcsökné Horváth Mária és Tóth Árpád, a mandátumot Szörcsökné Horváth Mária nyerte.



Baranya megyében, Komlón azért kell megismételni a polgármester- és képviselő-választást az 5. számú egyéni választókerület 13-as szavazókörében, mert a Pécsi Ítélőtábla megállapította: október 13-án egy 10-12 fős társaság tagjai jelentős számú választópolgárt kísértek a szavazóhelyiséghez, bementek velük oda és a szavazólap kitöltésének idejére a szavazófülkébe is, és ezt a szavazatszámláló bizottság nem akadályozta meg. A választópolgárok két polgármesterjelölt közül választhattak: Polics József (Fidesz-KDNP) és Ferenczy Tamás indult, az egyéni választókerületben pedig négy jelölt, ebből a vasárnapi voksolásra kettő visszalépett.



A Somogy megyei Taranyban az 1. számú szavazókörben kell megismételni a polgármester-választást, mert a területi választási bizottság megállapította, szabálytalanságok történtek a szavazókörben a mozgóurnás szavazás során. A polgármesteri posztért október 13-án és most vasárnap is négyen indultak: Czink Attila, Orbán György, Ritecz István és Szekretár Pál, a mandátumot négy hete Szekretár Pál nyerte.



A Veszprém megyei Litéren az 1. számú szavazókörben kell megismételni a polgármester-választást, mert a Győri Ítélőtábla megállapította, hogy a szavazókörnek átadott kilencszáz szavazólapból hat szavazólap hiányzik, azok holléte, felhasználásának módja ismeretlen, ezzel pedig sérült a szavazólapok zárt rendszerének elve, a választás tisztaságának, a jóhiszeműség és a rendeltetésszerű joggyakorlás elve. A polgármesteri posztért október 13-án és most is ketten indulnak: Szedlák Attila (Fidesz-KDNP) és Varga Mihály (független), négy hete Varga Mihály nyert.



Tolna megyében, Szekszárdon két választókerület - a 2-es és a 8-as - összesen hét szavazókörében ismétlik meg a képviselő-választást, ugyanis három jelölt a szavazás napján többször megjelent a szavazókörökben.



A Somogy megyei Lengyeltótiban a roma települési nemzetiségi választást kell megismételni, a területi választási bizottság szerint ugyanis bizonyított, hogy a szavazás napján szervezetten szállították a választópolgárokat a szavazókörökbe.