Tuzson: két év alatt megújul az ingatlan-nyilvántartás rendszere

Megújul és digitális alapú lesz az ingatlan-nyilvántartás rendszere, a cél az, hogy két év múlva akár órák alatt bejegyezzék a tulajdonjogot - mondta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.



Tuzson Bence közölte: az emberközpontú közigazgatás további fejlesztése érdekében egyrészt törekednek az elektronikus közigazgatás erősítésére, másrészt pedig az ügyintézési folyamatok egyszerűsítésére, ezzel kapcsolatban több ezer oldalas jogszabálycsomag is készült.



Az államtitkár az ügyintézések egyszerűsítésére példaként említette, hogy a tervek szerint ha valaki vállalkozó akar lenni, akkor a jövőben nem kell vállalkozói igazolványt is kérnie és egy adóbejelentést is megtennie, hanem egy egyszerű adóbejelentéssel megkezdheti a tevékenységet. További példaként hozta fel, hogy eltörlik azt a szabályt, amely előírta: a vállalkozó tevékenységét 30 napon belül szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell.



Szólt arról is, hogy meg akarják újítani az ingatlan-nyilvántartás rendszerét. Elmondta, a földhivatali rendszer Mária Terézia korából, az 1700-as évekből származik, ezen pedig változtatni kell. Erre egy kétéves programot dolgoztak ki, a cél az, hogy a teljes nyilvántartást elektronikusan hozzáférhetővé tegyék.



Úgy fogalmazott: azt szeretnék, hogy ha valaki két év múlva egy adásvétel miatt betér egy ügyvédi irodába, mire kisétál onnan, a tulajdonjoga már be is legyen jegyezve.