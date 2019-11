Önkormányzat 2019

Megismétlik a polgármester-választást vasárnap Jászberényben

Gottdiener Lajos, Jászberény jegyzője az MTI-nek elmondta: az október 13-án induló mind a négy polgármesterjelölt ismétel november 10-én. A polgármesteri tisztségért indul Budai Lóránt (Közösen Jászberényért Egyesület), Dobrosi Péter (Mi Hazánk), Magyar Levente (független) és Szabó Tamás (Fidesz-KDNP), aki 2010 óta vezeti a Jász-Nagykun-Szolnok megyei települést.



Jászberényben mintegy 21 500 ember szerepel a választói névjegyzékben - közölte a jegyző.



A választás megismétlésére azért van szükség, mert Szabó Tamás fellebbezést nyújtott be a helyi választási bizottság eredménymegállapító döntése ellen, amely szerint a megválasztott polgármester Budai Lóránt (Közösen Jászberényért Egyesület) lett. A területi választási bizottság az indítványnak helyt adva megállapította, hogy olyan súlyos jogsértések történtek, amelyek a választópolgárok akaratát és a választás eredményét is befolyásolhatták. E döntés ellen Szabó Tamás és Budai Lóránt is felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, de ezeket a Szegedi Ítélőtábla elutasította.