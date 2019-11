Önkormányzat 2019

Lemond polgármesteri posztjáról Borkai Zsolt

A győri közgyűlés alakuló ülése után, péntek 16 órai határidővel lemond polgármesteri tisztségéről Borkai Zsolt, Győr polgármestere, a politikus ezt a győriekhez írt szerdai nyílt levelében jelentette be.



Csütörtökön kellett volna ünnepélyes esküt tennie Borkai Zsoltnak a győri önkormányzat ünnepélyes alakuló ülésén. Szerda délelőtt már fideszes források arról beszéltek, hogy regnálásával olyan nagy lenne "az erkölcsi kár", hogy az lenne a legjobb, ha még a holnapi ceremónia előtt lemondana. Ez végül meg is történt, Borkai Zsolt nyílt levelében közölte: levonja a konzekvenciákat és vállalja a felelősséget.



Győr polgármesteréről az önkormányzati választások előtt egy - magát az ördög ügyvédjének nevező - ismeretlen tett közzé az interneten fotót és videót, amelyeken a polgármester több ember társaságában volt látható szexuális aktus közben. A választáson ezzel együtt elindult, meg is nyerte, és az újraszámols is az ő győzelmét mutatta, majd a választások után kilépett a Fideszből, visszahívták a Magyar Olimpiai Bizottságból, most pedig lemondott polgármesteri posztjáról.



Borkai szerint "a rágalmak egy kivétellel egy hamis blogon megjelenő hazug információk sokasága, amit a sajtó is ellenőrizetlenül átvett". Hozzátette: szereti Győrt, ezért nem szeretné a személyével és a vele történtekkel hátráltatnia város további fejlődését, így lemond polgármesteri tisztségéről.



A polgármester lemondására a HVG rákérdezett Gulyás Gergelynél, aki a hírrel egy időben épp a kormányülés után, Karácsony Gergely főpolgármesterrel tartott sajtótájékoztatót. Annyit felelt: Heuréka.