Éljünk jól nyugdíjasként is!

A sokat hangoztatott öngondoskodás minden, még aktív munkavállaló számára elengedhetetlen. Ugyanis minél korábban kezdünk el bármilyen nyugdíjcélú megtakarítást, annál nyugodtabban tölthetjük a nyugdíjas éveinket.

Ketyeg a nyugdíjbomba. A szakértők többsége szerint a hazai nyugdíjrendszer annyira ingatag lábakon áll, hogy nagy esély van arra, hogy néhány év múlva az egyre csekélyebb összegű állami nyugdíjból lehetetlen lesz majd méltó körülmények között élni.

A hazai nyugdíjrendszer problémája

Hazánkban csakúgy, mint Európa nagy részén, az úgynevezett felosztó-kirovó nyugdíjrendszer működik hosszú évtizedek óta. Egyik oldalról tekinthetjük ezt egy igazságos rendszernek is, hiszen lényege, hogy az állam az éppen aktív, munkavállaló korú lakosság járulékbefizetéseiből finanszírozza a nyugdíjas korú lakosság illetményét.



Az utóbbi néhány évtizedben azonban jelentősen megváltozott hazánkban is a demográfiai helyzet, így jóval kevesebb gyermek születik, mint 3-4 évtizeddel ezelőtt. Emiatt a mai 30-40 évesek már nem számíthatnak arra, hogy az állam eltartja őket a nyugdíjas éveikben.



A csekélyebb számú aktív munkavállaló ugyanis egyre kevesebbet fizet be a nyugdíjkasszába, miközben a nyugdíjasok száma évről évre nő. Vagyis egyre nagyobb összeget kellene az államnak nyugdíjként kifizetni.



A KSH adatai szerint jelenleg a magyar lakosság 27 százaléka nyugdíjas, ez az érték azonban 30 év múlva akár a duplájára is nőhet.



Éppen ezért érdemes a nyugdíjak összegét, a jelenlegi aktuális átlagbérrel is összevetni. Az öregségi nyugdíj havi átlaga 130 ezer forint körül van, míg a teljes munkaidőben dolgozók havi bruttó 330.000 forintot keresnek, vagyis már most is több mint a dupláját.



Néhány év múlva pedig akár háromszoros különbség várható, így egyre nehezebb, sőt akár lehetetlen is lesz hasonló életszínvonalat fenntartani nyugdíjasként, mint amilyet aktív korunkban éltünk.

Létezik-e megoldás?

Az állam különböző eszközökkel próbálja egyensúlyban tartani a nyugdíjrendszert. A nyugdíjkorhatár jelenleg is folyamatosan emelkedik, emellett - elsősorban a reálbérek növekedésének köszönhetően - az aktív munkavállalók által befizetett járulékok is növekedést mutatnak. Mindez azonban még együtt is kevés a problémák hosszú távon történő kezelésére.



A sokat hangoztatott öngondoskodás tehát minden, még aktív munkavállaló számára elengedhetetlen. Ugyanis minél korábban kezdünk el bármilyen nyugdíjcélú megtakarítást, annál nyugodtabban tölthetjük a nyugdíjas éveinket.



Ma már senkinek nem kell attól tartania, hogy az állam ezeket a megtakarításokat esetleg visszaforgatja a nyugdíjkasszába, ahogy ez néhány évvel ezelőtt a magánnyugdíjpénztárak esetében történt. Ott ugyanis a bruttó bérünkből, a járulékokból vonták le a magánnyugdíjpénztárakba szánt összeget. Azonban az öngondoskodás esetében teljesen más a helyzet: itt mi, önkéntesen, a nettó bérünkből fizetjük be a megtakarításra szánt pénzünket. Éppen ezért ezek a nyugdíj-előtakarékossági formák teljesen függetlenek az államtól. A megtakarítások egyéni számlákon gyűlnek, így nem férhet hozzá semmilyen külső fél.



A nyugdíjcélú megtakarítások közül mindenki könnyen kiválaszthatja a neki legszimpatikusabbat, hiszen a hazai pénzintézetek kínálatában több mint 80-féle konstrukció, és módozat érhető el. A három fő nyugdíj előtakarékossági forma közül most a két legnépszerűbbet mutatjuk be.

Kép forrása: https://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6870882811





Önkéntes nyugdíjpénztár: a legrégibb előtakarékossági forma

Az önkéntes nyugdíjpénztárak a ‘90-es években alakultak, így az általuk kínált nyugdíjcélú megtakarítást tekinthetjük a legrégebbi nyugdíj előtakarékossági konstrukciónak. Az önkéntes nyugdíjpénztári számlára érkező egyéni vagy munkáltatói befizetések a saját nevünkre szóló számlán gyűlnek, és a hozamok, valamint az állami támogatás segítségével gyarapodnak.



2019-től pedig már nem csak az egyéni, hanem a munkáltatói befizetések után is jár a 20 százalékos állami adó-visszatérítés az adott évben befizetett megtakarításaink után.



Az önkéntes nyugdíjpénztár az aktuális nyugdíjkorhatár elérésekor fizet. Ugyanakkor a hozamokhoz 10 évvel a számlanyitás után már adómentesen hozzáférhetünk. A teljes megtakarításunk viszont csak minimum 21 év elteltével válik adómentessé, így ezzel érdemes kalkulálni.

Nyugdíjbiztosítás: egy igen népszerű konstrukció

A nyugdíjbiztosítás jogilag az életbiztosítás egy fajtája, emiatt sem a NAV, sem az állam nem férhet hozzá. Termékpalettája igen széles, ezért egy nagyon kedvelt nyugdíj előtakarékossági forma.



Kínálata hatalmas, közel 70 féle termékmódozat található meg jelenleg a hazai pénzintézetek kínálatában.



A nyugdíjbiztosítás vagy nyugdíjba vonuláskor, vagy az előre rögzített szerződés szerinti lejáratkor fizet. Érdemes azonban kiemelni, hogy a nyugdíjbiztosítást nem érinti a mindenkori nyugdíjkorhatár emelés, így a szerződéskötéskor érvényes korhatár elérésekor felvehetjük az összeget. Tehát amennyiben most kötünk nyugdíjbiztosítást, úgy 65 éves korunkban jogosultak vagyunk az összeg felvételére.



Továbbá - ahogyan az összes, nyugdíjcélú megtakarítás esetében úgy itt is - jár a 20 százalékos adóvisszatérítés.



A nyugdíjbiztosításoknak egyébként két fajtája létezik:



1. A hagyományos típusú egy előre meghatározott fix kamattal rendelkezik, amit lejáratkor biztosan megkapunk.

2. A modernebb konstrukció pedig különböző befektetési egységekhez kötött. Ezeknél az úgynevezett unit-linked nyugdíjbiztosításoknál lehetőség van a vállalni kívánt kockázat mértékének kiválasztására is, így akár jóval nagyobb hozamokat is elérhetünk.



Ezek közül kockázatvállalási kedvünket, illetve személyiségünket figyelembe véve bármelyiket választhatjuk.

Időben kezdjük el az öngondoskodást!

Minél előbb elkezdjük a takarékoskodást a nyugdíjas éveinkre, annál biztosabb és nyugodtabb lesz életünk ezen időszaka. Bár pontosan nem tudjuk megbecsülni, hogyan alakul a nyugdíjak nagysága 5-10-20 év múlva, mégis a jelenlegi folyamatok és hatások alapján ezek előre prognosztizálhatóak.



Életkorunk és jelenlegi keresetünk alapján érdemes tisztában lennünk azzal, mekkora összegre számíthatunk majd az államtól, amikor hosszú évek múltán nyugdíjba vonulunk.



A nyugdíjak összegének és vásárlóértékének csökkenése sajnos elkerülhetetlen, azonban a megfelelő előrelátással és öngondoskodással biztosíthatjuk magunknak a nyugodt és kiegyensúlyozott nyugdíjas éveket. Hiszen ezt mindannyian megérdemeljük!