Szombaton is tüntettek Borkai Zsolt ellen Győrben

2019.10.20 14:13 MTI

"Viszlát, Borkai! címmel ismét tüntettek Győrben a város polgármestere ellen a helyi ellenzéki összefogás szervezésében szombat délután, a városháza előtt felszólalók azt hangoztatták, hogy Borkai Zsolt méltatlanná vált a megyeszékhely vezetésére.



Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke a mintegy négyszáz ember előtt azt mondta, hogy össze kell fogni, erősíteni kell az összefogást és "elzavarni ezt a bandát", mert Magyarországnak és Győrnek nem ilyen vezetőkre van szüksége.



Jenei Ferenc, az LMP győri és régiós elnöke azt hangoztatta, hogy Borkai Zsolt egy "politikai hulla". "Hiába nyert alig hatszáz szavazattal, neki távoznia kell Győrből, nem engedhetjük meg, hogy bukott ember irányítsa a várost" - fogalmazott.



Kitért az ellenzéki összefogásból október 8-án kilépett négy jobbikos képviselőjelöltre is, akiket a pártból azóta már kizártak, és a két induló civil szervezetre is, az Összefogás Győrért Egyesületre és a Civilek Győrért szervezetre. Jenei Ferenc "politikai szélhámosoknak" nevezte őket, mert meglátása szerint elárulták az ellenzéki összefogást.



A politikus közölte, hogy ezentúl minden héten pénteken 17 órától csendes tiltakozó akciót tart a városháza előtt, ehhez bárki csatlakozhat. Bőröndöket hagynak majd az épület előtt, jelezve Borkai Zsolt számára: "nem felejtünk, nem bocsátunk meg" - tette hozzá.



Hegyi Szabolcs, a Momentum győri politikusa azt mondta, hogy Borkai Zsolt úgy lépett ki a Fideszből, hogy közben annak "bábja" maradt. Hozzátette, a közgyűlést fel kell oszlatni és le kell mondatni Borkai Zsoltot.



Pollreisz Balázs, az MSZP győri szervezetének elnöke bejelentette, hogy méltatlansági indítványt fognak kezdeményezni Borkai Zsolt ellen, és bízik abban, hogy a közgyűlés fideszes többsége ezt megszavazza.



Kitért arra is, hogy a fideszes szavazókat "becsapták", mert "azt hazudták a telefonba, hogy szavazz Borkaira, majd úgyis lemond, de legalább nem jön ide Gyurcsány". Meglátása szerint a fideszes szavazó jogosan van felháborodva azon, hogy Borkai Zsolt ugyan kilépett a Fideszből, de nem mondott le.



Hozzátette, hogy folytatni fogják tevékenységüket, "ez hosszú meccs lesz", de véleménye szerint Borkai Zsolt nem fogja kitölteni polgármesterként az öt évet.



Glázer Tímea, a DK győri szervezetének elnöke azt mondta, egy hete a kezükben volt a lehetőség, hogy lemossák a "szégyent" a városról, de nem sikerült. Szerinte Borkai Zsolt a Fideszből való kilépésével "a Fideszt akarja megóvni", nem arról van szó, hogy "Győrnek nem akar morális hátrányt okozni".

Úgy fogalmazott: "nem vicces, hogy olyan polgármesterünk van, aki még a Fidesznek is ciki".



"Győr tisztességes város, és megmutatjuk Borkai Zsoltnak, hogy nem a Fideszből kellett volna kilépnie, hanem a győriektől bocsánatot kérnie és lemondani" - mondta Glázer Tímea.