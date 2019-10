Repülésbiztonság

Idén már majdnem ötvenszer jelezték a pilóták, hogy lézerrel zavarják őket

Budapest légterében továbbra is gyakran fordul elő, hogy lézerrel zavarják a pilótákat a földről, veszélybe sodorva ezzel a repülőgépeken utazók életét - közölte a HungaroControl Zrt. pénteken az MTI-vel.



A repülésbiztonságért felelős szervezet szerint idén már majdnem ötvenszer jelezték a fel- és leszálló repülők pilótái, hogy lézerrel zavarják őket. Ezek ötöde az elmúlt egy hónapban történt, a hatóságok ezért egyre több lézeres zavarásra számítanak a következő hónapokban. Tavaly csaknem száz esetet jegyeztek föl, akkor is ősszel indult emelkedésnek a bejelentések száma - írták.



A személyzet figyelmét akár tíz kilométerről is megzavarhatják a kiskereskedelmi forgalomban is kapható lézeres készülékek. Előfordult, hogy a lézeres zavarás miatt a másodpilótának kellett átvennie az irányítást - olvasható a közleményben. A HungaroControl Zrt. fölhívta a figyelmet, hogy a pilóták megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül, és három év szabadságvesztéssel sújtható.