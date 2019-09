Baleset

Leomlott a támfal a Logodi utcában - nyilatkozott a polgármester

A telek magántulajdonban lévő építési telek, de építési engedélyt mostanáig sem kaptak az önkormányzattól - ismertette Nagy Gábor Tamás. Az előzetes régészeti feltáráshoz kapott ugyan hozzájárulást a kivitelező, de a szükséges területfoglalási engedélyüket viszont múlt pénteken elutasította a Budavári Önkormányzat, épp azért, mert a munkálat szükséges szakmai, statikai dokumentációját nem adták be.

MTI/Balogh Zoltán

Azt is hozzátette, hogy egy lejtős, veszélyes területről van szó, ezért fokozott biztonsági előírásokat kell betartani. Valamilyen gyors, szakszerű megtámasztásra van szükség.



Mint mondta, kedden a közműszolgáltatók szakemberei és a katasztrófavédelem is megtekinti a helyszínt. Az utca adott szakaszán vélhetően súly- és sebességkorlátozást vezetnek majd be.



Csány Éva, az I. kerület főépítésze azt mondta: talajmechanikai, statikai vizsgálatot rendeltek meg a területen. Egy ilyen esetben több műszaki megoldás lehetséges.



Azon dolgoznak, hogy minél előbb, különösen télre, stabil legyen a környék megtámasztása. Mint mondta, ideális esetben még a földkivétel előtt cölöpökkel leverve kellett volna fallal megtámasztani a falat.