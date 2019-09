Beruházás

Két év múlva nyílhat meg az Állatkert új bemutató komplexuma

2019.09.05 23:30 MTI

A fővállalkozó építési feladatai várhatóan jövő tavaszig tartanak, ezt követően a dekorálás, az oktató és tájékoztató eszközök, a termőtalaj beállítása, a növények és az állatok betelepítése következik. A komplexumot, amely minden korábbinál több élményt és látnivalót fog kínálni, várhatóan 2021-ben adják át a nagyközönségnek - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert csütörtökön az MTI-vel.



Mint írták, 2017 augusztusának végén kezdődött az öthektáros Pannon Park, és annak központi építménye, az 1,7 hektáros Biodóm kialakítása. Ez az elmúlt száz év legnagyobb szabású fejlesztése a Fővárosi Állat- és Növénykertben, ráadásul a fedett parkként funkcionáló Biodóm kedvezőtlen időjárás esetén is programlehetőséget nyújt.



A földmunkák, az alapozás, illetve a vasbeton karéj kialakítása után tavaly már az acél tetőszerkezet szerelésén dolgoztak. Az acélszerkezet 1505 tartószerkezeti acélrúdból és 539 szerkezeti csomópontból áll, amelyek 964 háromszögletű mezőt alkotnak. Időközben a fényáteresztő fóliamembrán is felkerült a tartószerkezetre, és jelentősen előrehaladtak az épület belső terében az állattartó terek, köztük az édesvízi és tengeri akváriumi medencék kialakítása, valamint a környező szabadtéri kifutók kiépítésével kapcsolatos munkálatok. A legnagyobb, 2,5 millió literes tengervizes medence Közép-Európa legnagyobbja lesz, térfogata a hazai tengeri bemutatók összességét is felülmúlja.



"Az építéskivitelezés 2020 tavaszáig fog tartani, néhány hónappal tovább, mint azt eredetileg tervezték. Ennek oka, hogy a tervezett műszaki tartalmat kissé meg kellett változtatni, elsősorban állattartási okokból, illetve a dolgozók számára biztosított szociális blokkal kapcsolatban felmerült új igények miatt" - áll a közleményben. A változtatások nyomán az építéskivitelezés tartalékkerettel számított költségei 2,63 százalékkal növekedtek: 33,03 milliárdról 33,89 milliárd forintra.