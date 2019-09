Tragédia

Elvitte édesanyjától nagyobbik gyermekét L.L. Junior - videó

Szombaton gázolták halálra Zuglóban a zenész négyéves gyermekét, Dávidot. A Bors úgy tudja, a zenész magához vette az édesanyától másik gyermekét, Lacikát.



L. L. Junior már hónapok óta módosítani kívánta a láthatás körülményeit. Egy-másfél hónapja ügyvédeik segítségével egyezségre is jutott a két szülő, a gyerekek fölött közös felügyeletben egyeztek meg, ám ez a nyári bírósági ítélkezési szünet miatt nem emelkedett jogerőre.



„Közös szülői felügyeletben állapodtak meg, de a gondozás az édesanya feladata maradt. Ügyfelem a jelenlegi helyzetben nem tarthatta magát ehhez a megállapodáshoz, magához vette a nagyobbik fiát."



Most az édesanya pszichés állapota sem teszi lehetővé, hogy gondoskodjon róla, ez független a büntetőjogi felelősségétől. "De az is igaz, hogy ugyan mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, nehezen elképzelhető ügyfelem számára az a helyzet, hogy a gondoskodása és felügyelete alatt álló gyerek kirohanjon az útra" – magyarázta Mester Csaba, a zenész ügyvédje.



Megerősítette, hogy az énekes fejében felmerült az anya felelőssége is.



„Amellett, hogy ebben a helyzetben az érző apai szív megszakad, az anya részben vagy egészben felelős lehet, ügyfelemnek pedig gondoskodnia kell a fiáról" – folytatta az ügyvéd, hozzátéve: még a héten bíróságra mennek, hogy rendeljenek el ideiglenes határozatot a felügyeleti jogokról. Közölte: a büntetőjogi felelősségtől függ, hogy mi lesz a jövő.



A lapnak nyilatkozott az édesanya ügyvédje is. Horváth B. Gábor elmondta: az apa a továbbiakban kizárólag láthatást akar biztosítani Csillának, de ő kívánja felnevelni Lacikát. Az ügyvéd közölte azt is, hogy Junior már a tragédia napján elvitte első szülött fiát az összeomlott édesanyától, mondván, a gyermeket a nagymama majd nyugtatja, amíg Csilla sokkhatás alatt van, de nem sokkal később megüzente volt párjának, hogy nem fogja visszaadni Lacikát.



A rendőrség egyelőre nem talált felelőst, a balesetet büntetőeljárás keretében vizsgálják. Az már kiderült, a sofőr nem ivott.