'Köszönet a helyi állatvédőknek, Zárva'

Többen is értetlenül fogadták, hogy bezárt a Baranya megyei Dencsházán a kocsma, mert az ott dolgozó egyik munkatárs egy kutyát veretett agyon egy falubelivel. Az állat még élt, amikor elásták. A kocsmáros ellen állatkínzás miatt eljárás indult, ami után ott egy kis demonstrációt tartottak állatvédők. Ezután döntött úgy a tulajdonos, hogy neki ilyen konfliktusokra nincs szüksége, inkább bezár - számolt be az ATV Híradó.



"Köszönet a helyi állatvédőknek, Zárva”. Ez a felirat fogadja most azokat, akik a Baranya megyei Dencsháza kocsmájában szeretnék a hőséget enyhíteni. A helyiek szerint az állatvédők olyan helyzetet teremtettek, ami a tulajdonosnak kellemetlen.



A falubeliek azt is elmondták, hogy nem a tulajdonos verette agyon a kutyáját, hanem egy alkalmazott az, aki ellen az eljárás folyik. Az állatvédők szerint a kocsma bezárása megdöbbentő válasz.