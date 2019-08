Légi

Rolf Schnitzlert nevezték ki a Budapest Airport élére

hirdetés

Rolf Schnitzlert nevezték ki a tulajdonosok a Budapest Airport élére, aki Jost Lammerst azonnali hatállyal váltja - közölte a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető társaság pénteken az MTI-vel.



A társaság közleménye szerint Rolf Schnitzler több mint tizennégy éve tevékenykedik a Budapest Airport egyik fő tulajdonosánál, az AviAlliance nevű társaságnál. A jogi doktorátussal rendelkező Rolf Schnitzler 2011 óta tagja és elnöke a Budapest Airport felügyelő bizottságának, és több fontos projektben eddig is közvetlenül támogatta a munkát.



A szakember korábban a Freshfields-nél, a Hochtiefnél, a Németországi Amerikai Kereskedelmi Kamaránál és a Deutsche Banknál is dolgozott.



Gerhard Schröder, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke a közlemény szerint azt mondta, biztos abban, hogy Rolf Schnitzler vezetésével a Budapest Airport, mint a régió egyik legdinamikusabb repülőterének fejlődése töretlen lesz. Hozzátette: világos elképzelésük van a Budapest Airport jövőjéről és Rolf Schnitzler ideális szakmai háttere hozzásegíti őket ahhoz, hogy terveiket a következő években valóra váltsák.



Jost Lammers, a Budapest Airport jelenlegi vezérigazgatója 2007 óta tölti be ezt a szerepet, a szakember 2020. január elsejével a müncheni Franz Josef Strauss nemzetközi repülőtér vezérigazgatói pozícióját tölti be.