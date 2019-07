Dunai hajóbaleset

Végső nyugalomra helyezték a Hableány kapitányát

Szűk családi körben végső búcsút vett családja a Hableány tragikus sorsú kapitányától. A Bors információi szerint az 57 éves L. Lászlót múlt pénteken egyházi szertartás után, egy budapesti urnatemetőben helyezték végső nyugalomra.



Mint korábban a Borsnak dr. Gulyás Krisztián, a kapitány családját képviselő ügyvéd elmondta, a temetés előtti napok különösen nagy súllyal nehezedtek a hozzátartozók vállára. Fájdalmukat csak fokozhatja, hogy a Hableánnyal ütköző luxushajó, a Viking Sigyn ukrán kapitánya a 15 millió forintos óvadék letétele óta Budapest területén gyakorlatilag szabadon mászkálhat. Szűk két hetet töltött előzetesben, de az is elképzelhető, hogy Jurij C.-nek vissza kell mennie a börtönbe. A legfőbb ügyészség szerint ugyanis törvénysértő volt, hogy a Fővárosi Törvényszék letartóztatás helyett helyt adott az óvadéknak, emiatt a Kúria vizsgálatát kérte.



"Három lehetséges verzió történhet. Az első, hogy a Kúria megállapítja, minden a jogszabályok szerint történt és minden marad úgy, ahogy jelenleg van, Jurij C. marad bűnügyi felügyelet alatt, nyomkövetővel a lábán. A második, hogy hiányosságokat megállapítva visszadobja az elsőfokú bíróságra, azaz a Pesti Központi Kerületi Bíróságra az ügyet, és megszabja azokat a szempontokat, amik alapján újra le kell folytatni az egész eljárást. A harmadik, hogy maga a Kúria orvosolja az eljárás hibáit. Ez eredményezheti akár azt is, hogy az ukrán hajóskapitányt újra előzetes letartóztatásba helyezik. Ez július végén, a Kúria nyilvános ülésén dől el" - mondta el dr. Gulyás Krisztián.