Társadalom

Akár napi száz hecchívást is kap a lelki elsősegély-szolgálat

Egyre nagyobb problémát jelentenek az úgynevezett hecchívások a lelki elsősegély-szolgálatnál; ezekből akár napi százat is kapnak a szakemberek - mondta Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke kedd reggel az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió közös műsorában.



Az alelnök elmondta, a teljes forgalmuknak körülbelül 60 százaléka számít inadekvát hívásnak. Ebben a téves kapcsolások is benne vannak, de jelentős részüket teszik ki a hecchívások.



Hozzátette, azért fordult a nyilvánossághoz, mert a probléma egyre nagyobb, és a zaklatók akár emberi méltóságukban is megsértik a telefonos ügyelőket.