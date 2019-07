Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - Kitüntették a mentésben részt vevő búvárokat

A Koreai Köztársaság budapesti nagykövetségének katonai attaséja a koreai nép nevében köszönetet mondott a magyar búvároknak helytállásukért. 2019.07.06 08:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elismerésben részesítette a Magyar Búvár Szakszövetség (MBSZ) azt a 24 ipari és mentőbúvárt, aki részt vett a Hableány turistahajó balesetét követő mentésben, illetve a hajóroncs kiemelésében.



A pénteki budapesti ünnepségen 15, a mentésben részt vevő búvár a legmagasabb búvárelismerést, az úgynevezett negyedik csillagot is átvehette.



Nyíri Iván, az MBSZ elnöke hangsúlyozta: a magyar búvárok csúcsteljesítményükkel "újrafogalmazták a merülés szabályait", amelynek alapján a Búvár Világszövetség a szabálykönyv átírására készül.



Az elfogadott standardok szerint ugyanis ilyen erős sodrású vízben 3 méteres mélység alatt nem lehet mozogni. A mentésben részt vevő búvárok viszont 6 méteres mélységben is eredményesen dolgoztak - magyarázta az elnök, hozzátéve, elismeréssel kell adózni a figyelemfelkeltő teljesítményüknek.



Szong Sun Keun, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövetségének katonai attaséja a koreai nép nevében köszönetet mondott a magyar búvároknak helytállásukért.



Emlékeztetett arra, hogy speciálisan kiképzett dél-koreai katonai búvárok is részt vettek a mentésben. Hangsúlyozta: a közös munka során közel kerültek egymáshoz a koreai és a magyar búvárok, megtanulták, hogy közösen miként küzdjék le a nehézségeket.

MTI/Balogh Zoltán

A díjazottak a Magyar Búvár Szakszövetség kitüntetéseinek átadásán Budapesten, a Magyar Sport Házában 2019. július 5-én.

Szathmári Zsolt merülésvezető, a kitüntetettek egyike az ünnepségen úgy fogalmazott: látott küzdeni akarást, segítőkészséget, tiszteletet, türelmet, bátorságot, szakmai hozzáértést és tanúja volt barátságok kialakulásának.



Ezek az értékek vezettek a sikerhez, ezért ezeket az értékeket kell megőrizni és tovább vinni - mondta a szakember.



Az ünnepségen, amelyen jelen voltak a kormányzat, a Terrorelhárítási Központ, a katasztrófavédelem és a koreai nagykövetség képviselői, a résztvevők egyperces néma felállással emlékeztek az áldozatokra.



A május 29-én történt balesetben elsüllyedt a Hableány sétahajó Budapesten, a Margit-híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. A balesetet követően hét koreait sikerült kimenteni, illetve hét holttestet találtak. Azóta újabb 19 holttest került elő, két koreait még keresnek a hatóságok.

MTI/Balogh Zoltán

A díjazottak és résztvevők a Magyar Búvár Szakszövetség kitüntetéseinek átadásán Budapesten, a Magyar Sport Házában 2019. július 5-én. Jobbra, elö Nyíri Iván, a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke, mellette (j2) Szong Sun Kon, Dél-Korea katonai attaséja, bal szélen Zakarné Miklós Adrienn, a Magyar Búvár Szakszövetség főtitkára.