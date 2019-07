Kormány

Gulyás: zökkenőmentes a családvédelmi akcióterv ügyintézése

Többnyire zökkenőmentesen és soron kívül intézik az állami hivatalok a hétfőn életbe lépett családvédelmi akciótervvel kapcsolatos feladatokat - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.



Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy az akcióterv hét pontja közül négy lépett most hatályba.



Óriási az érdeklődés és a kormány arra számít, a hónap végére minden korábbi családvédelmi intézkedésnél nagyobb érdeklődésről számolhatnak majd be - mondta.



Folynak a tárgyalások Magyarország és Norvégia között a Norvég Alapok felhasználásáról, de a magyar kormány nem tudja, hogy lesz-e megállapodás - mondta kérdésre a miniszter, aki szerint Magyarországnak jár ez a pénz.



Hozzátette: a megállapodást az nehezíti, hogy a norvégok ragaszkodnak "Soros György civil szervezeteinek támogatásához", Magyarország viszont azt javasolja, hogy a teljes összeget a magyarországi cigányság felzárkóztatására költsék.



Gulyás Gergely kérdésre közölte azt is, nincs ismerete arról, hogy az amerikai elnököt egy magyar-norvég vitában közvetítői szerepre kérték.



Egy, a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos népszavazással kapcsolatban elmondta, a magyar vagyonnyilatkozati rendszer az egyik legszigorúbb az EU-ban, de minden jószándékú változtatási javaslatra nyitottak. Korábban is felmerült és a képviselőknek is egyszerűbb lenne, ha a földhivatali nyilvántartásból a ingatlantulajdonuk megismerhető lenne - mondta, jelezve, az első kérdés az, hogy erre képes-e a földhivatali rendszer, lehet, hogy informatikai fejlesztésre van ehhez szükség.



Kérdezték arról, hogy az Index nap folyamán arról írt, a kormánypártok módosítják az alaptörvényt - a többi között a meleg párok örökbefogadását tiltatnák - , ha ősszel Budapesten Tarlós István főpolgármester nyer. Úgy értékelt, az Index megkezdte a választási kampányt Karácsony Gergely (Párbeszéd) kampánycsapatának tagjaként. Az alkotmánymódosítást a főpolgármester-választással összefüggésbe hozni teljesen abszurd - hangoztatta. Kitért arra is, nem kívánnak változtatni az örökbefogadás szabályain, miszerint különböző nemű párok fogadhatnak örökbe.



Szerinte a hazugságok közé tartozik a cikk azon megállapítása, hogy a Fidesz belső felmérései szerint nem áll jól Tarlós István a főpolgármester-választáson.



Beszámolt arról is, hogy a fővárosi kormányablakok leterheltségének csökkentésére a vidéki kormányhivatalokból 35-36 ügyintéző érkezett Budapestre. Csökkentették az ügyfélfogadás idejét, amelynek révén nő az ügyintézésre fordítható idő - tette hozzá. Elmondta, a fővárosban érkezett kormánytisztviselőket egyágyas szobákban szállásoltak el és pótlékra is számíthatnak.

Kérdésre elmondta, nagyságrendileg hatszáz kormánytisztviselő távozott a fővárosi kormányhivatalokból. Kitért arra, hogy jövő január után hétszáz ügycsoport már nem tartozik a kormányhivatalokhoz és a jelenlegi létszám akkortól biztosan elegendő. Azt is fontolgatják, hogy az átmeneti időszakra szeptembertől nyugdíjasokat foglalkoztatnak vissza - közölte.



Kérdezték arról is, mit szól ahhoz, hogy több ellenzéki párt és képviselő, köztük a DK és az MSZP sem szavazta meg a "lex Czeglédyt". Gulyás Gergely ezt szomorúnak tartotta, de szerinte ez következik eddigi magatartásukból. Az a helyes, hogy ha senki nem mentesül a büntetőeljárás alól, ha képviselőjelöltté válik - hangoztatta. Közölte, a parlamentben ma olyan többség van, amely a büntetőeljárás alóli mentesülést nem támogatja.



A köznevelési törvény módosításának elhalasztásáról elmondta, egy fontos részletkérdésben nyitottak a változtatásra, miszerint a szóbeli értékelés az Oktatási Hivatal engedélyével megmaradhatna. Egyelőre ez az egy döntés született - válaszolta arra a kérdésre, hogy a többi vitatott pontban lehet-e változás.



Gulyás Gergely azt mondta, kizárni semmit sem lehet, de nem gondolja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteivel kapcsolatos törvénymódosítás sértene bármilyen uniós szabályt és ezért kötelezettségszegési eljárás indulna.



Egy, a budapesti Pride-rendezvényekkel kapcsolatos, a szabályozás szükségességét firtató kérdésre Gulyás Gergely közölte, a kormány szerint minden ember méltóságát tiszteletben kell tartani, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődéshez való jog azonban minden mást megelőz.



A szüleiket, testvérüket otthon ápolók díjával kapcsolatban nem tudta megmondani hány százalékban fordultak elő visszaélések. Az ellenőrzések folyamatosak - tette hozzá.



Elmondta, nincs olyan testületi döntés - de nem kizárt, hogy születhet - , hogy az önkormányzati választáson a XX. kerületben a Fidesz Szabados Ákos (független) polgármestert támogatja.



A vasárnapi rövidített nyitva tartás lehetőségéről szóló sajtóhírekre úgy reagált: semmilyen szabályozást nem terveznek a kérdésben.