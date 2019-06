Fogyasztóvédelem

Kint rostokoló magyar fogyasztók Tunéziában - a FEOSZ segítséget nyújt a károsultaknak!

Sajtóértesülések szerint több mint száz fogyasztót érintett a sajnálatos tunéziai eset, és sokan nem tudtak, többen pedig még mindig nem tudnak visszajönni Magyarországra, a külföldi reptéren vesztegelnek. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége felvállalja a magyar fogyasztók ügyét, akiknek akár kártérítés és díjengedmény is járhat.

Drága reptéri árak, az étkezés és frissítők költségei, tisztálkodószerek, a szállodai elhelyezés esetlegesen saját zsebből viselt ára – ilyen és ehhez hasonló károk is előfordulhatnak az említett tunéziai eset kapcsán. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége azt javasolja a fogyasztóknak, hogy amint arra módjuk van, minél előbb nyújtsák be egyénileg is kárigényüket és jelezzék azt közvetlenül, de mindenképp írásban a Kartago Tours Zrt-nél. Ezzel együtt fontos megőrizni és megküldeni minden olyan papírt, dokumentumot (számlát, nyugtát), amely igazolja, hogy költségeik merültek fel.



A Szövetség arra kéri a károsultakat, hogy akik érintettek a káresettel, jelezzék fogyasztóvédelmi problémájukat a feosz@feosz.hu e-mail címen. Felvállaljuk a fogyasztók ügyét és felvesszük a kapcsolatot a Kartago Tours Zrt-vel a fogyasztók érdekében. Ez alapján akár a későbbiekben a vállalkozás bíróság előtti perlése és közérdekű keresetindítás is elképzelhető.

A Szövetség várja a fogyasztói bejelentéseket a feosz@feosz.hu e-mail címen.

Természetesen pozitív az, hogy a helyi idegenvezető segítséget próbál nyújtani a kint rekedteknek. Ugyanakkor a fogyasztóbarát vállalkozói magatartás azt kívánja, hogy az utazási iroda zokszó nélkül kártalanítsa az érintetteket!

Felhívta a FEOSZ ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy rendkívül fontos az előzetes fogyasztói tájékozódás, és a körültekintő magatartás! Tunézia ugyanis szerepel a Külgazdasági és Külügyminisztérium internetes honlapján a „II-es kategóriába” tartozó térségek között, amely azt jelenti, hogy az érintett ország fokozott biztonsági kockázatot rejt és utazásra egyáltalán nem javasolt.



Mint a minisztérium írja többek között, az e kategóriába tartozó államoknál: „a körülmények javulásáig egyes helyekre való utazásukat halasszák későbbre”, amelyet akár „járványveszély, háborús, illetve polgárháborús fenyegetettség, terrorista támadások veszélye” is indokolhat. Az „utazásra nem javasolt térségek” teljes listája megtekinthető az alábbi internetes honlapon: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek.



A fenti és hasonló esetekben egyébként az a minimálisan elvárható az utazási iroda részéről, hogy mindent megtesz a károsult fogyasztók érdekében!



Ehhez hozzátartozik a folyamatos, helyszíni tájékoztatás biztosítása a reptéren, mind pedig a Kartago Tours Zrt. internetes honlapján egyaránt. A Szövetség azt javasolja az utazási irodának, hogy honlapján nyilvános, állandóan frissülő információkkal lássa el mind a kint ragadt utasokat, mind pedig Magyarországon tartózkodó, aggódó rokonaikat, barátaikat.

Ne feledjék egyúttal a fogyasztók a jövőbeni úti céljaik megválasztása előtt tájékozódni a Külgazdasági és Külügyminisztérium internetes honlapjáról! Ott például Tunézia is szerepel a II-es kategóriába tartozó, azaz a "Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek" között!

Emellett a vállalkozás egyénileg is vegye fel a kapcsolatot az érintett fogyasztókkal, és már előzetesen tegyen meg mindent a károk enyhítése érdekében! A kint rekedt magyar családoknak élelmiszerre, innivalóra, elhelyezésre van szükségük, sőt akár éjszakai szállásra, amennyiben még mindig nem lehet biztosítani számukra a hazajutást.



A XXI. század fogyasztóvédelmében mindezeket már automatikusan, és külön kérés nélkül kell megtenni!