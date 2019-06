Tragédia

Nem először érte tragédia a tűzben meghalt kislány családját - videó

A lány a testvéreivel a játszótéren játszott, mikor 11 éves bátyjával felszöktek a lezárt tárolóba. A rendőrség szerint az ablakon másztak be és maguk okozták a tüzet. Édesanyjuk a közelben dolgozott, és kis időre engedte le gyerekeit a játszótérre. Azt mondta, akkor ért oda, mikor épp újraéleszteni próbálták a lányát. "Én pumpáltam azt a ballont, amivel újra kellett éleszteni" - zokogta.

A tűzben meghalt kislány családja 3 éve hasonló tragédiát élt át, 2016 őszén leégett a házuk Budakeszin. A 4 gyerek közül két fiú volt otthon, és 3 kutya. A kisebbik fiú, Dominik, aki most kishúgával a bódéba mászott, még visszament az égő házba az állatokért. A gyerekeket azóta az édesanyjuk egyedül neveli. Most Pilisen laknak, de augusztusban onnan is menniük kell. Ha segítene a családnak itt megteheti: CIB Bank 10701180-68891785-51100005