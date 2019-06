Média

NMHH: több mint kétszázezer pedofil felvételt jelentettek tavaly világszerte

Több mint kétszázezer pedofil felvételt jelentettek tavaly a világ hotline-jai, a magyar szervereken tárolt, bejelentett pedofil tartalmak aránya viszont elenyésző volt - közölte az INHOPE éves jelentése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága szerdán az MTI-vel.



A közleményben azt írták, a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen küzdő nemzetközi szervezet adatai szerint világszerte több mint 155 ezer bejelentést küldtek a központi adatbázisba, amelyeken gyakran egynél több tartalomra is felhívták a figyelmet.



Az illegálisként azonosított tartalmak 80 százalékán lánygyermekek, 90 százalékán pedig 13 évnél fiatalabb gyermekek szerepeltek - ismertették, hozzátéve, a tárhelyszolgáltatók a jogsértő tartalmak 58 százalékát három napon belül eltávolították.



A jelentés szerint a bejelentések száma évről évre növekszik, 2017-ben 14 százalékkal, 2018-ban 77 százalékkal múlta felül az előző évi értéket.



A 2018-ban pedofilként azonosított tartalmak 69,3 százaléka európai szerveren volt. 2018-ban Európán belül a legtöbb pedofil felvételt Hollandiában (75 százalék), Franciaországban (tíz százalék) és Szlovákiában (nyolc százalék) tárolták. Az INHOPE összes tagországát nézve is Hollandia kerül az első helyre: a világon szinte minden második pedofil felvétel holland szerveren található.

Észak-Amerika javuló tendenciája - a 2017-es vezető hely után tavaly már csal második - a szigorú jogszabályi környezetnek, a keresőmotoroknak és az amerikai szolgáltatók egyre aktívabb önmonitorozó lépéseinek köszönhető - olvasható a közleményben.



Kitértek arra is, hogy Magyarországon a 2017-es 56-hoz képest tavaly 95 bejelentés érkezett az NMHH Internet Hotline-jához pedofil tartalom kategóriában. A jogsegélyszolgálat a tartalmak elemzése után 62 pedofil tartalommal valamelyik társhotline-hoz fordult, magyar szerveren tárolt pedofil tartalomról pedig 29 alkalommal értesítette a Nemzeti Nyomozó Irodát.



Kiemelték, az Európában tárolt, bejelentett tartalmaknak csak 0,009 százaléka volt magyar szerveren. A hosztolásban leginkább érintett szolgáltatói kategóriák képviselői, a globális fájlmegosztók, képmegosztók jellemzően nem Magyarországon, nem a magyar jogrend alatt üzemeltetik szervereiket - tették hozzá.



A közlemény szerint a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemben különösen fontos, hogy az interneten terjesztett pedofil tartalmak hamar eljussanak a nyomozóhatóságokhoz, amelyek bizonyítékként, információforrásként használhatják ezeket az elkövetők elfogásában, áldozataik kimentésében. Ezeknek a tartalmaknak ugyanakkor mihamarabb hozzáférhetetlenné is kell válniuk, hiszen nyilvános jelenlétük sérti az áldozatok jogait és méltóságát.



Az INHOPE arra kéri a netezőket, ha pedofilgyanús vizuális tartalomba ütköznek, jelentsék be akár névtelenül is az országukban működő hotline-nak, Magyarországon az internethotline@internethotline.hu e-mail címen vagy az nmhh.hu/internethotline/ weboldalon.