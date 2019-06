Oktatás

Emmi: a jövő évben mintegy 48 milliárd forinttal költ többet oktatásra a kormány

hirdetés

A kormány mintegy 48 milliárd forinttal költ többet oktatásra jövőre, mint idén - mondta Sölch Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára szombaton telefonon az MTI-nek, a Heves megyében lévő rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola felújított épületének átadása és tanévzárója után.



Az államtitkár elmondta, a jelentős pluszforrás azt bizonyítja, hogy a kormány elkötelezett az oktatás fejlesztése iránt, s folytatni fogja a terület fejlesztését.



Idén 91 ezer elsőosztályos diák búcsúzik a tanévtől, vagyis 1600-al több, mint tavaly - közölte, hozzátéve, a szakiskolai és készségfejlesztő iskolai képzési helyek száma is nőtt 2010 óta 26 százalékkal.



Sölch Gellért hangsúlyozta, idén az oktatás mellett nagy figyelmet fordítottak a családokra is, s mindent megadtak számukra, amit lehetett: ingyenes tankönyvet és étkezést. Az előbbi, vagyis a térítésmentes tankönyv 2020 szeptemberétől már minden évfolyamban elérhető lesz.



Kitért arra, a Móra Ferenc Általános Iskolában év közben elvégzett felújítás 138 millió forintba került, ami jelzi, a kormány számára kiemelten fontos az oktatási intézmények fejlesztése. Ebből a pénzből megújultak a nyílászárók, a burkolat és egy új tantermet is kialakítottak.



Az iskola - amelynek 130 tanulója van - új eszközöket kaphat, egy másik projekt keretében pedig szeptembertől új digitális tanszerekhez is hozzájut.



A szombati rendezvényen jelen volt Szabó Zsolt (Fidesz) országgyűlési képviselő és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke is.