Hiánytalanul, a benne lévő 70 ezer forinttal adta vissza a pénztárcát a tulajdonosának

Elhagyta a pénztárcáját egy fiatalember Szegeden, melyben az iratok mellett 70 ezer forint is volt. A megtalált tárcáról egy szegedi borozó töltött fel képet a Facebookra, és hamarosan meglett a jogos tulajdonos is, aki hiánytalanul átvehette.



A pénztárcát a borozó pultosa találta meg, aki a Délmagyarnak elmondta: nem ez az első eset, hogy náluk marad valami, egy órának például már egy éve keresik a gazdáját, de ilyen értéket még nem hagytak el soha. Más esetben is így járnak el, így a becsületes megtaláló nem is tartja ezt olyan nagy dolognak.



"Belegondoltam, hogy nekem is milyen jól esne, ha más visszaadná a pénzemet. Ez a hozzáállás lenne a normális bárki részéről, aki ilyen helyzetbe kerül" - mondta el a lapnak Varjasi Katinka.



A pénztárca tulajdonosa elmondta, hogy a lakbér volt nála aznap. Nem ez volt ez első eset, hogy elhagyott valamit, de nagyon örül, hogy most sikeresen zárult a története - tette hozzá.