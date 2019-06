Már vészfékezve sem tudott megállni

120-szal közelítette meg a dugót, tömegbalesetet okozott a figyelmetlen sofőr

Közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az Egri Járási Ügyészség egy 47 éves férfival szemben, aki tavaly nyáron súlyos balesetet okozott az M3-as autópályán. 2019.06.13 10:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: ügyészség.hu

A vádlott 2018. július 15-én délelőtt Nyugat-Magyarországról tartott Erdélybe egy 9 személyes kisbusszal, melyben hat utast szállított. A késő délelőtti órákban jó látási viszonyok között érkezett Kál térségében az autópálya 90. kilométerszelvényébe, ahol forgalmi okokból mindkét sávban hosszú kocsisor torlódott fel.



Bár az álló járművek féklámpái távolról is jól láthatóan világítottak, a kisbusz vezetője ezt figyelmetlensége miatt nem észlelte időben, így változatlan, 120 km/h körüli sebességgel közelítette meg a dugót, mely mögött már vészfékezve sem tudott megállni. Ekkor, az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy a két járműoszlop közé kormányozza a járművét, ahol azonban nem volt annyi hely, hogy ott szabadon elhaladhatott volna.



Ennek következtében először egy, a belső sávban álló terepjárónak ütközött, amit előbb a bal oldali szalagkorlátnak, azután az előtte álló másik, azonos típusú autónak lökött, miközben ebben a forgalmi sávban megrongált egy további személygépkocsit is. A külső sávban előbb egy ritka oldtimert, majd további három álló járművet tört össze a vádlott.



Az ütközés-sorozatban a kisbusz utasai közül hárman, a vétlen járművek utasai közül ketten szenvedtek 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket, további négy személy pedig könnyebben sérült.



Az Egri Járási Ügyészség a vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottal szemben főbüntetésül végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést, és emellett pénzbüntetést is szabjon ki.