Dunai hajóbaleset

Bizonyítékokat tüntethettek el a Viking szállodahajóról

hirdetés

Csak most hétfőn, majdnem két héttel a tragikus hajóbaleset után vizsgálta meg újra a rendőrség a Viking Sigyn szállodahajót, mely Visegrádra érkezett. A dél-koreai sajtóban már korábban is komoly visszatetszést keltett, hogy egy rövid vizsgálat után elengedték Magyarországról a Hableánnyal ütköző hajót.



A szöuli MBC televízió felkereste a szállodahajót, mikor az még Bécsben volt. A stábot nem fogadták udvariasan. A tévések a hajó utasaival próbáltak beszélgetni, hogy kiderítsék, mi történt, mióta a Viking elhagyta Magyarországot, ám a személyzet közbeavatkozott, nem engedték fel őket a fedélzetre.



A dél-koreai televízió riportja azt is állította, hogy a Viking Sigynről bizonyítékokat tüntettek el, miután elhajózott Budapestről. A hajó orráról pedig eltűntek az ütközés nyomai. Az MBC felvételei szerint a bécsi kikötőben látszott, hogy kijavították és átfestették az ütközés felületi nyomait a hajó elején.