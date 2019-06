Hableány-tragédia

Addig kutat a rendőrség, amíg mindenkit meg nem találnak

hirdetés

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Várkert bazárnál tartott sajtótájékoztatót pénteken délelőtt a múlt heti hajóbalesettel kapcsolatban. Itt elmondta Prohászka Richárd, a vízirendészet vezetője, hogy a Hableány balesete után azonnal elkezdték az eltűntek keresését, és 215 kilométernyi Duna-szakaszt kellett átvizsgálni. Ez a szakasz a baleset helyszínétől az országhatárig tart.



Hat járőrhajó Budapesten végzi a keresést hajónként két fős legénységgel, az alsó szakaszon pedig kilenc hajóval teljesítenek szolgálatot. A hajókon szonárberendezés, keresőlámpa, néhányon éjjellátó berendezés is van.



Tetemkereső kutyát is igénybe vettek, a rendőrkutyák a vízből és hajóból nézik át azokat a területeket, amelyek szabad szemmel nem láthatók. Három holttestet a kutyák találták meg.



Időbe telik a Hableány-tragédia áldozatainak azonosítása, de az Interpol révén ez felgyorsítható – számoltak be egy sajtótájékoztatón a Margitszigeten.



Prohászka azt is elmondta, hogy addig kutatnak, amíg az összes eltűnt személyt meg nem találják. Azt is elmondta, hogy a csütörtökön talált magyar áldozat a hajó matróza volt.

MTI/Mónus Márton

Kotrógép egy hajón, valamint a mentőcsapat tagjai a hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajó közelében a Margit hídnál 2019. június 7-én. A Hableány és a Viking Sigyn szállodahajó május 29-én késő este ütközött össze a Margit híd közelében, a turistahajó felborult és elsüllyedt, fedélzetén 33 dél-koreai állampolgárral - turistákkal és két idegenvezetővel -, valamint kéttagú magyar személyzettel. Hét embert a környező hajókon utazók kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták. Azóta további tizenkét áldozat holttestét - köztük a hajó legénységének egyik tagjáét - találták meg és azonosították.