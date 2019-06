Dunai hajóbaleset

Azonosították a Margitszigetnél délelőtt talált holttestet

hirdetés

Azonosították a Margitszigetnél szerda délelőtt talált holttestet. A férfi a múlt heti dunai hajóbaleset tizenharmadik dél-koreai áldozata - közölte a rendőrség szerda este az MTI-vel.



Azt írták: folyamatos a kutatás, a Duna teljes déli szakaszán továbbra is keresnek még 13 dél-koreai utast és a hajó kéttagú magyar legénységét.



Korábban az M1-en arról számoltak be, hogy szerda délután a Duna Fejér megyei és budapesti szakaszán találtak egy-egy holttestet, de az azonosításuk még tart.



Múlt szerda este, nem sokkal 9 óra után a Margit hídnál a Viking szállodahajóval ütközött a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, amely 35 emberrel a fedélzetén másodpercek alatt elsüllyedt.



Hét embert kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét még aznap megtalálták, 21 ember pedig eltűnt. Azóta nyolc holttestet találtak a Dunában; ha bebizonyosodik, hogy a szerda délután előkerült kettő is a hajóbaleset áldozatáé, akkor még 13 embert kell keresni.