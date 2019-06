Dunai hajóbaleset

Szerdán biztosan nem emelik ki a Hableányt

A Duna magas vízállása miatt szerdán csak Újpestig megy a Clark Ádám hajódaru. 2019.06.05 15:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Várhatóan még csütörtökön sem próbálják meg kiemelni a múlt heti hajóbalesetben elsüllyedt roncsot - erről számoltak be az M1 aktuális csatorna tudósítói a szerdai, déli Híradóban.



A Clark Ádám hajódaru fedélzetéről bejelentkezve az egyik tudósító azt mondta, várhatóan délután 4 óra körül érkeznek meg az újpesti dokkhoz, ahol le is horgonyoznak, mert még mindig elég magas a Duna vízállása, így nem tudnák megközelíteni a baleset helyszínét.



A másik riporter a Margit hídtól bejelentkezve, a műszaki mentés vezetőjére hivatkozva azt mondta, a búvárok szerdán már nem merülnek, mert a napra kitűzött feladatokat elvégezték. A következő feladat a Hableány teljes stabilizálása lesz, hogy a sodrásban ne mozduljon el a hajóroncs. A szakemberek a helyszínen azt mondták, szerdán már semmiképpen nem fogják kiemelni a hajóroncsot, de várhatóan csütörtökön sem.



Felidézték, hogy szerdán délelőtt egy újabb holttestet emeltek ki a hajóroncsnál a búvárok, így hivatalosan is 13-ra emelkedett a múlt szerdai dunai hajóbaleset áldozatainak száma.



Múlt hét szerda este, nem sokkal 9 óra után a Margit hídnál a Viking szállodahajóval ütközött a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, amely másodpercek alatt elsüllyedt. Hét embert kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták, 21 ember eltűnt. Azóta több újabb utas holttestét találták meg, 15 embert még keresnek.