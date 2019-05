Hableány-tragédia

A Vikingről többen is látták a Hableány segítségért kiáltozó utasait

Figyelmetlenség vagy hanyagság okozhatta a Hableány sétahajó tragédiáját. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki a szállodahajó ukrán állampolgárságú kapitányát. 2019.05.31 08:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A baleset túlélői, illetve a mentésben részt vevő többi hajó utasa után csütörtökön a nemzetközi sajtónak nyilatkozott több olyan szemtanú is, aki a Hableány nevű városnéző hajóval ütköző Viking Sigyn szállodahajó fedélzetén utazott.



„A balkonunkon voltunk, és embereket láttunk a vízben, akik kétségbeesetten kiabáltak segítségért” – mondta az AFP nemzetközi hírügynökségnek Ginger Brinton, a Viking Sigyn 66 éves amerikai utasa. „Nem éreztünk semmit, nem tudtunk róla, hogy mi történt, de egyszerre azt vettük észre, hogy emberek vannak a vízben. Rettenetes volt” – tette hozzá a férfi.



A Viking egy másik amerikai utasa megrendülten számolt be arról, milyen gyorsan tűnt el a víz alatt a Hableány. A 62 éves Clay Finley azért látta jól a balesetet, mert korábban befejezte a vacsorát, hogy a parlamentet fotózhassa, így éppen az orrhoz közel állt. „Láttam, hogy a hajó felborul, emberekkel a fedélzetén. Talán 10-15 másodperc lehetett az egész, és vége volt. Senkit sem láttam felbukkanni” – mondta a férfi könnyeivel küzdve az AFP-nek.



A szintén amerikai Denise Hingorany is, aki férjével, illetve testvérével és sógorával utazott a hajón. Mint ahogyan azt telefonon a WPRI Eyewitness News nevű amerikai tévécsatornának elmondta, hogy a rossz időjárás miatt a legtöbb utas az erkélyről, illetve az alsóbb szinteken lévő teraszokról nézte a várost, és ő is azt mondta, hogy a hajón semmit sem éreztek az ütközésből.



Egy házaspár viszont a legfelső fedélzeten volt, amikor a baleset bekövetkezett. Ők arról számoltak be a többi utasnak, hogy látták a fedélzetről, hogy a hajó, amin utaznak, négy vagy öt, vízbe került ember mellett haladt el. A pár a vízbe kerültek segélykiáltásait is hallotta.



Ezt követően a hajó váratlanul megállt, majd körülbelül magyar idő szerint szerda este 22:30-kor az eset helyszínétől nagyjából egy mérföldre (1,8 kilométerre) kikötöttek, és a nyomozók kikérdezték a kapitányt, illetve az utasokat is. Akik aludtak, azokat a rendőrök felkeltették.



A Duna magyarországi szakaszán 68 év óta történt legsúlyosabb baleset ügyében a rendőrség nyomozást rendelt el, a Viking Sigyn ukrán kapitányát csütörtök este letartóztatták.