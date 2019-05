Hableány-tragédia

Elsüllyedt Hableány - fél órát lehet kibírni ilyen hideg vízben

Szerda este negyed 10-kor felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten a Parlamentnél, miután összeütközött egy szállodahajóval.

A Hableány városnéző-hajó fedélzetén 33 (vagy 34) dél-koreai turista és 2 főnyi magyar személyzet tartózkodott. A baleset a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon történt.



Éjjel fél 1-kor Győrfi Pál azt mondta, hét embert tudtak kimenteni, őket kórházba szállították kihűlés miatt, stabil állapotban vannak. A többi ember hollétéről nincs információ.



Az M1 arról tudósított, hogy gyermekmentőt is küldtek azonnal helyszínre, később a dél-koreai nagykövetség munkatársára hivatkozva megerősítették, hogy gyerek is volt a hajón.



Az M1 televízió tudósítása szerint a rendőrség az M0-s hídjának magasságában bukkant még egy holttestre, ezért már Budapesttől délre (is) keresik a túlélőket.

A Hableány hajó 60 ember befogadására képes, 27 méter hosszú, 150 lóerős motorral felszerelt, rendszeresen karbantartott járműve a Panoráma Deck flottájának 2003-óta.



A mentést nehezíti, hogy a megáradt, 15 fokos folyónak nagyon erős a sodrása, és az eső miatt - a világítási próbálkozások ellenére - a látási viszonyok is elég rosszak.



A Szabadság hídon éppen filmforgatás zajlik, azt leállították és a stáb lámpáival, reflektoraival világították a helyszínt. Az elsüllyedt hajótest elsodródott.



Az ilyen hideg 12-13 fokos vízben maximum fél órát bír ki élve egy ember, ezért nagyon kevés idő van a mentésre.