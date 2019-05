Önkormányzat

Zugló felmondja a parkolási szerződéseket

Zugló önkormányzata felmondja a helyi parkolást üzemeltető cégekkel a szerződést - erről fideszes javaslatra döntött a XIV. kerületi képviselő-testület hétfői ülésén.



A parkolási feladatokat a jövőben az önkormányzat látja el, létrehoztak továbbá egy tényfeltáró munkacsoportot a parkolási rendszer működésének felülvizsgálatára.



Az ülés elején éles vita alakult ki arról, hogy veszteséges vagy nyereséges a kerületben a parkolás. A hangulatot meghatározta, hogy a Fidelitas aktivistái "Karácsony alkalmatlanságának ára: napi 1 millió ft? Elég ebből!", valamint "Parkolójegy. Parkolási idő vége most! Kezdete: 2017. 07. 05. Összeg: 1 milliárd." feliratú táblákat tartottak a magasba.



A Fidesz-KDNP képviselői is azt hangoztatták, hogy a Karácsony Gergely (Párbeszéd) polgármester hivatali ideje alatt megkötött parkolásüzemeltetési szerződések nyomán havi egymillió forint vesztesége keletezik a kerületnek. Feltették a kérdést: miért engedte a pazarló rendszer működését a polgármester két éven keresztül.



Karácsony Gergely viszont azt közölte, hogy a parkolás évi 47 millió forint nyereséggel működik a kerületben.



Ő is támogatja a szerződések felmondását - mondta -, mert valóban drágán dolgoznak az üzemeltetéssel megbízott cégek, vagyis a magas költségek miatt kicsi a nyereség.



Hozzátette: éppen a fideszes képviselők szavazataival meghozott testületi döntés utasította őt arra, hogy fideszes hátterű cégekkel kössön szerződést a feladat ellátására.



A tényfeltáró bizottság létrehozásáról szóló javaslatot eredetileg a Fidesz-KDNP nyújtotta be, ám az csak a kerületi parkolást vizsgálta volna. Ezt módosította a testület Karácsony Gergely indítványára úgy, hogy a fővárosra és a többi budapesti kerületre is kiterjesztik a vizsgálatot.



Karácsony Gergely azt is elmondta: segítséget kérnek az új zuglói rendszer kialakításához a XIII. kerülettől, mivel az övék a legnyereségesebb parkolási rendszer a fővárosban.



Az önkormányzat az MTI-hez az ülést követően eljuttatott közleményében azt emelte ki: Karácsony Gergely előterjesztésére döntött a képviselő-testület arról, Zugló saját kézbe veszi a fizetőparkolás üzemeltetését.



Hozzátették, a parkolás jelenlegi üzemeltetőjének szerződése 2019. július 9-én lejár, ez ad lehetőséget arra, hogy a túl magasnak ítélt költségeken az önkormányzat csökkentsen.



Kitértek arra: a testület nem szavazta meg a Fidesz indítványát egy parkolást vizsgáló munkacsoport felállításáról, ebbe Tarlós István főpolgármester, valamint egy kormánypárti és egy ellenzéki kerület polgármestere delegálhatott volna szakértőt. Elfogadták viszont Karácsony Gergely javaslatát egy olyan összetételű munkacsoportról, amelyben a polgármester mellett a testületben képviselővel rendelkező valamennyi párt delegáltja részt vehet.

A munkacsoport a parkolási rendszer működését vizsgálja majd helyi és fővárosi szinten - áll a közleményben.