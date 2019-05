Bűncselekmény

Iskolásoknak mutogatta magát, két évet kapott

Szeméremsértés miatt első fokon két év börtönbüntetésre ítélt a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy férfit, aki 14 év alatti iskolásoknak mutogatta magát a XVI. kerületben. 2019.05.07 10:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ibolya Tibor fővárosi főügyész közleményében azt írta, a 48 éves férfi 2016 októberében kétszer is mutogatta magát gyerekeknek, valamint 18 év alattiakról tárolt pornográf felvételeket a számítógépén.



A bíróság első fokon folytatólagosan elkövetett szeméremsértés vétsége és gyermekpornográfia bűntette miatt két év börtönbüntetésre ítélte a férfit.



A szeméremsértő jelenleg más ügyben letartóztatásban van, mert a gyanú szerint 2019. áprilisban és májusban a XIV. kerületben egy óvoda mellett megint mutogatta magát - olvasható a közleményben.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság a honlapján azt írta, a rendőrök csütörtökön gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, miután a Bánki Donát parkban, egy óvoda mellett szeméremsértő módon viselkedett. A férfi a gyanú szerint áprilisban ugyanitt kétszer is hasonló bűncselekményt követett el.



A rendőrség a férfit a kihallgatás után őrizetbe vette, és indítványozta letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt - közölték.