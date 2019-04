Programajánló

Szombaton lesz az országos rendőr- és tűzoltónap Budapesten

A rendezvényen rengeteg olyan bemutató lesz, amely segít megismerni a tűzoltók és a rendőrök szerteágazó munkáját. 2019.04.23 12:36 ma.hu

Szombaton lesz az IX. országos rendőr- és tűzoltónap Budapesten, a Városligetben.



Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az M1 aktuális csatornán kedden elmondta: szombat reggel kéttucatnyi tűzoltóautó indul el szirénázva az Óbudai Flórián térről, hogy a rendőrkonvojjal találkozva a Hősök terére érkezzen. Onnan rendőr- és tűzoltózenekar kíséretében vonulnak be együtt a Városligetbe.



Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője hozzátette, Szent György napi ünnepség lévén a rendőrség konvoja a Szent György térről indul majd. Hozzátette: idén először szlovén és szlovák hagyománytisztelő rendőrök is vonulnak majd a magyarokkal.



Kiemelte: a rendezvényen rengeteg olyan bemutató lesz, amely segít megismerni a tűzoltók és a rendőrök szerteágazó munkáját. Az eseményen egyebek mellett többféle ügyességi játék, füstsátor, kutyás- és lovasbemutató is lesz, valamint a szolgálati járműveket is ki lehet próbálni.



A kormány határozata alapján 1992 óta Szent György napja, április 24. a rendőrség napja. A magyar tűzoltók 1834. május 4. óta emlékeznek meg védőszentjükről, Szent Flóriánról.