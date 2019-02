Ügyészség

Húsklopfolóval ütötte a fiatal lányt, mielőtt többször megerőszakolta

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete, személyi szabadság megsértése bűntette és szexuális erőszak bűntette miatt vádat emelt egy letartóztatásban lévő férfival szemben.

A férfi együtt szeretett volna járni a 18 életévét még be nem töltött sértettel, aki azonban csupán barátként tekintett rá. A férfi 2018. áprilisában, az esti órákban a Bokodot és az Oroszlányt összekötő földúton a bokrok közé csalta a sértettet azzal az ürüggyel, hogy nézze meg, milyen leadni való rezet rejtett oda. A vádlott a bokor alól kivett egy előzőleg oda készített húsklopfolót, és amikor a sértett neki hátat fordított, és a helyszínről távozni készült, a húsklopfolóval nagy erővel, legalább három alkalommal fején megütötte. A földre került sértettet a férfi fojtogatta, ököllel többször megütötte, majd vele akarata ellenére többször közösült is.



A sértett több csontja eltört az őt ért bántalmazás következtében, ezen kívül több zúzódása és horzsolása keletkezett, a nyakát ért szorítás pedig alkalmas volt halálos eredmény előidézésére is.



Az ügyészség a vádiratban indítványt tett a szexuális erőszak bűntette miatt korábban már büntetett előéletű férfival szemben a letartóztatás fenntartására, valamint arra, hogy ha a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, úgy őt a Tatabányai Törvényszék 12 év fegyházbüntetésre ítélje.