Fővárosi Törvényszék: szabályosan járt el a bíró a megszökött fogoly ügyében

A Fővárosi Törvényszék szabályosan járt el a megszökött fogoly ügyében - tudatta a törvényszék sajtóosztálya péntek este közleményben.



Szabályosan járt el a bíróság, amikor úgy rendelkezett, hogy ha nincs akadálya, az előállító büntetés-végrehajtási őr vegye le a vádlott kezéről a bilincset, hiszen ilyen esetekben is rajta marad a fogoly kezén az úgynevezett vezetőbilincs, amivel a büntetés-végrehajtási őr akadályozni tudja a nem helyénvaló mozgást - írták.



Mint olvasható, a fogvatartott biztonsági kockázatának megítélése nem a bíróság feladata. A bilincs használatának szükségességét úgynevezett őrzésbiztonsági szempontok határozzák meg, melyeket a fogva tartást végző intézet állapítja meg, és ebbe a bíróságnak nincs is beleszólása.



A bíróság nem kapott arra vonatkozó tájékoztatást és a tárgyaláson sem merült fel arra utaló körülmény, hogy a vádlott nem alacsony szintű biztonsági kockázati besorolású személy. Erre utal az a körülmény is, hogy egyetlen biztonsági felügyelő hajtotta végre az előállítást. Amennyiben jelzés érkezik, vagy a tárgyaláson tanúsított magatartása indokolja, úgy a bilincset természetesen nem veszik le. Jelen ügyben ilyen jelzés nem érkezett a bírósághoz, ezért rendelkezett úgy az eljáró tanács elnöke, hogy a kézbilincset lazítsák meg. Az előállított személy őrzése ettől függetlenül a biztonsági felügyelő feladata - közölte a Fővárosi Törvényszék.



Pénteken egy 35 éves férfi a Fővárosi Törvényszék V. kerület, Markó utcai épületében az ítélethirdetés után megtámadta a biztonsági felügyelőt, elvette a fegyverét, kimenekült az épületből, megállított egy autót, és vezetőjét fegyverrel kényszerítette, hogy segítse a menekülésben. A rabot a XV. kerületben sikerült feltartóztatniuk az üldöző rendőröknek, és miután a férfi rendőri felszólításra, figyelmeztető lövésekre sem állt meg, a rendőrök többször rálőttek. A szökevényt a mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ahol estére stabilizálták a szökevény állapotát.



Pénteken délután a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) azt közölte: nem hibázott a felügyelő, akinek elvette a fegyverét az elítélt és megszökött.



A BVOP tájékoztatása szerint a bírósági tárgyalás elején az eljáró bíró úgy rendelkezett: vegyék le a bilincset a fogvatartott kezéről. Az elítélt ezt kihasználva támadta meg az őt előállító biztonsági felügyelőt.