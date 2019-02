Közlekedés

Személyesen kért elnézést a MÁV a vonatról leparancsolt 74 éves nénitől

Mint arról a ma.hu is beszámolt, leszállított a kalauz a vonatról egy 74 éves nénit, mert nem volt nála igazolvány. Az eset még vasárnap történt.



"Ma hazafelé utaztunk Budapestről a negyed 5-ös vonattal mikor egy kedves kalauz hölgy lerakta a vonatról a 74 éves nénit, mondván mivel nincs nála érvényes fényképes igazolvány, ugyanis lejárt szegénynek!" - írta egy felháborodott hölgy a Facebookon.



A kalauz ugyanis közölte a nénivel, ha nem vesz a helyszínen jegyet pótdíjjal, akkor addig nem indul tovább a szerelvény, amíg le nem száll!



"Szegénykének nem volt annyi pénze! A párom fogta meg induláskor az ajtót, és húzta fel a nénit, mi vettünk neki jegyet, hogy hazautazhasson Tápiógyörgyére! Pedig egyértelmű ránézésre is, hogy ingyen utazik! Máv-Start, köszönjük! A vonat koszos, késik, a wc bűzlik, és a nyugdíjast le kell rakni!" - tette hozzá az utas.



A MÁV elismerte, hogy a kalauz "nem megfelelő körültekintéssel járt el”, hiszen a vasúttársaság mindig felhívja a jegykezelők figyelmét, hogy vitatott helyzetben igyekezzenek utasbarát módon eljárni. Ugyanakkor szerintük a kalauz betartotta a Személyszállítási Üzletszabályzatot.



A vasúttársaság sajnálatát fejezte ki az eset miatt, ami most személyesen is megtörtént.