Évforduló

100. életévébe lépett az ország Bálint gazdája!

Legalább 40 évet letagadhatna Magyarország Bálint gazdája, sokan nem hiszik el, hogy 2019-ben a 100. életévébe lépett be, pedig így van! Nem régen előadást tartott, ahol az önellátás fontosságára hívta fel a figyelmet. 2019.01.26 10:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI Fotó: Bruzák Noémi

A Magyar Televízió Ablak című magazinjából (1981–2009) ismert kertészmérnök idén (született: 1919. július 28.) ünnepli a 100. születésnapját – írta az agrároldal.hu. Az önellátás fontosságára hívta fel a figyelmet nemrég tartott előadásán. Azt is elmondta, hogy törekedjünk arra, hogy minél több erőt tudjunk fordítani a kertjeink megművelésére, hogy saját terméssel tudjuk a család konyháját ellátni.



„ Nem kell több száz kilométerről ideszállított paradicsomot, paprikát vagy cukkinit fogyasztani, ha a saját kertünkben is meg tudjuk ezt termelni. Mindez nemzetgazdaságilag is nagyon jelentős értéket képvisel, mert egyre inkább látjuk, hogy a szállítási távolságok leküzdése nagyon sok emberi energiát, erőt vesz igénybe” – fogalmazott. Hozzátette, azon felül, hogy jóval olcsóbb és jobb a saját magunk által megtermelt zöldség és gyümölcs, biztosak lehetünk abban is, hogy azokban nincs az egészségre ártalmas vegyszermaradvány sem.



Felhívta a figyelmet továbbá a talajvédelem fontosságára is. Rávilágított, hogy a Kárpát-medencében, így Magyarországon is kizsákmányoljuk a termőföldet, s folyamatosan romlik a talaj termőképessége a humusztartalom csökkenése miatt.