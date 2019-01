Brutális

Az év első babáját köszöntötte a polgármester, de törölte a posztot, mikor kiderült, ki az anya

A nő még csak rövid ideje élt a városban, így senki nem tudta, mit tett korábban. 2019.01.10 19:00 ma.hu

Teljesen ártalmatlan, kedvesnek szánt bejegyzést tett közzé a Facebookon egy Csongrád megyei település polgármestere, később mégis törölnie kellett. A polgármester a város kórházában idén elsőként született babát köszöntötte, és képeket is posztolt arról, ahogy a kórházban virágot ad át az édesanyának - írja az Index.



A posztban feltüntette a gyermek és az anya nevét is, nem sokkal később valaki egy hozzászólásba belinkelt egy cikket, amely arról szól, hogy a nő hogyan bántalmazta hosszú ideig volt élettársa gyermekét.



A Délmagyar korábbi bírósági tudósításában az áll, hogy az akkor 11 éves kislány maga mesélte el, mit tett vele a nő. Előfordult, hogy nevelőanyja orrba rúgta, vagy hogy hipóval mosta meg a haját, hogy ne legyen tetves. Amíg együtt éltek, kétszer próbálta megfojtani a kislányt a mosakodásra használt lavórban. Az is előfordult, hogy a nyakánál fogva felemelte és a falhoz szorította.



A nő két év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kapott, a büntetés még mindig hatályban van.



Csütörtökre a köszöntő bejegyzés eltűnt a polgármester Facebook-oldaláról. Az Index megkérdezte a városvezetőt, hogy mi történt.



A polgármester azt mondta, nem tudtak a nő előéletéről, ezért a kommentben elhelyezett hír őket is nagyon meglepte. A városban hagyomány, hogy minden évben az első újszülöttet köszöntik, most is így történt. Viszont az anyuka két éve még nem lakott a városban, ezért az önkormányzatnál nem is volt semmilyen előélete, így nem került elő vele kapcsolatban semmilyen probléma, amikor a köszöntés előtt megnézték, hogy ki az anya. De azt is hozzátette, hogy ha tudják, ki az anya, a gyereket akkor is felköszöntik.



A polgármester azt mondta, hogy elnézést kér minden érintettől, ha hibáztak, de nem volt szándékukban a családot megbántani. Mint mondta, ez nem egy kitüntetés, amelynél arról döntenek, hogy kit ünnepeljenek, hanem egy állapot.