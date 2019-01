Ügyészség

Hét szállodát vert át a csaló vendég, a nyolcadiknál bukott le

A Marcali Járási Ügyészség nyolc rendbeli csalás miatt emelt vádat azzal a 47 éves szolnoki férfivel szemben, aki országszerte szállt meg úgy különböző szálláshelyeken, hogy fizetés nélkül távozott.



A férfi 2018 áprilisában Cegléden kezdte a csalássorozatot, ahol négy nap tartózkodás után csak egy 42.000,-Ft-os kifizetetlen számla maradt utána. Ezután a Balaton partot vette célba, ahol összesen 5 szállodában szállt meg Szántódon, Zamárdiban, Balatonlellén, Balatonmáriafürdőn és Balatonalmádiban. A vádlott a legnagyobb kárt Balatonlellén okozta, ahol a szobaár, a félpanziós ellátás és az azon felüli büféfogyasztás 143.000,-Ft-os ellenértékével maradt adós.



A vádlott a szállások elfoglalásakor általában azzal tévesztette meg a sértetteket, hogy egy ügyeit intéző Svédországban élő üzletembernek adta ki magát, akinél csak olyan valuta - jellemzően cseh és svéd korona - van, amiben a fizetést a szállodák nem fogadták el, majd ígéretet tett azok beváltására és természetesen a számla kifizetésre is, ami viszont mindig elmaradt.



A vádlott ezután Hajdúszoboszlón lépett le egy szálláshelyről fizetés nélkül, majd végül egy szolnoki panzióban szállt meg. Itt azonban résen volt a recepciós, aki rendszeresen figyelte a rendőrség körözési híreit, így felismerte az akkor már a nyomozó hatóság előtt is ismert vádlottat.



A vádlottat a rendőrök a panzióban elfogták és őrizetbe vették, majd a Marcali Járási Ügyészség kezdeményezésére a bíróság elrendelt a letartóztatását is.



Az ügyészség a vádemeléskor is letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtön fokozatú szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt azzal, hogy amennyiben a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson beismeri, a bíróság a szabadságvesztés tartamát 2 év 2 hónapban állapítsa meg.