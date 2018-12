Tüntetés

Lekapcsolták az áramot Érden, hogy 'biztonságos legyen a tüntetés'

Demonstrációt tartottak a túlóratörvény ellen szombaton Érden. Az Érdi Közéleti Kerekasztal a rendőrségen előre be is jelentette a megmozdulást. Körülbelül negyedórája tartott a demonstráció, amikor a városüzemeltetéstől érkezett egy szakember, aki érintésvédelmi jegyzőkönyvet keresett, majd lekapcsolta az áramot az egész főtéren.



A tüntetésen Gurmai Zita, MSZP-s országgyűlési képviselő is felszólalt, aki beszédében kitért a sötétségre is, úgy fogalmazott, tudomása szerint direkt nem volt világítás a főtéren.



Nem sokkal később közleményt adott ki az Érdi Városfejlesztési Kft., melyben Zsirkai László a következőket írja:



"A mai napon bejelentett demonstráció zajlott Érd Megyei Jogú Város központjában, a Főtéren. Amikor kollégáim ellenőrzést tartottak a területen, észlelték, hogy ismeretlenek rácsatlakoztak a Városfejlesztő Kft. mért elektromos vezetékére. A Főtér az Érdi Városfejlesztési Kft kezelésében van, ott valamennyi közműért, azok biztonságos használatáért ő felel. A szakadó esőben elkérték munkatársaim a csatlakoztatott eszközök érintésvédelmi jegyzőkönyvét. Mivel ezen papírok nem álltak rendelkezésre, tájékoztatták az illegális csatlakozókat, hogy a közvetlen életveszély elkerülése érdekében kénytelenek lesznek az elektromos rendszerből az egész Főteret kizárni. Mivel az illegális csatlakozást nem szüntették meg, társaságunk az áramszolgáltatást a rendezvény végéig szüneteltette. Mivel munkatársaim a közvetlen életveszélyt percek alatt elhárították és az illegális áramvételezést megszüntették jelenleg nem tervezzük rendőrségi feljelentés megtételét az ügyben. Elnézését kérjük minden érdinek, aki ebben a két órában nem tudta rendeltetésszerűen használni a Főteret és gyönyörködni az ünnepi díszkivilágításban."



A tüntetők tehát sötétben demonstráltak az esőben.



A demonstráció egyik felszólalója egyébként a korábbi fideszes alpolgármester volt.