Megszűnik a Zoom.hu

"A Strat-Pol Kft., a Zoom.hu internetes hírportál üzemeltetője az újság működtetését a mai nappal befejezi, és a portált megszünteti. A cég továbbra is folytatja tevékenységét, de a média és a tájékoztatási piac területéről kivonul" - közölte Dosek Rita, tulajdonos, ügyvezető.



"A tulajdonosi döntést a szerkesztőség csak elfogadni tudja, és sajnos mindössze egy ilyen közlemény az, ami ma Magyarországon bármelyik újságírónak marad, aki elveszíti az állását. A Zoom.hu-t a főszerkesztőváltás és a csökkentett létszám ellenére a most állásukat veszítő újságírók nemcsak hogy a piacon tartották, de szegmensének meghatározó szereplőjévé is tették. Elhivatottságuknak köszönhetően az elmúlt hónapokban – az elvárt és a korábban ismert egyedi látogatószámokat jelentősen meghaladva – a portál az egyik legsikeresebb időszakát élte. A Zoom.hu impresszumára kattintva olvashatóak az igazán fontos értékei az oldalnak, mind szakmailag, mind emberileg. Megtisztelő volt ennek a szerkesztőségnek a tagja lenni, hálával tartozom a Zoom.hu csapatának!



A szerkesztőség a további kitartás reményében búcsúzik a még létező független sajtótól” - írta Farkas Csilla megbízott főszerkesztő.